¿No habrá fiesta de Halloween en 2027 en Colombia? Ya fue publicada la resolución

Halloween de 2027 tendrá una particularidad que cambiaría la celebración en Colombia. Los disfraces, las fiestas y las actividades para los niños coincidirán con la jornada en la que millones de ciudadanos tendrán que acudir a las urnas para elegir a sus próximos alcaldes, gobernadores y representantes de las corporaciones públicas territoriales. La fecha ya fue establecida por la Registraduría Nacional y hay una medida que podría afectar las celebraciones nocturnas.

Mediante la Resolución 12338 de 2026, la entidad fijó el domingo 31 de octubre de 2027 como fecha para las elecciones territoriales. En estos comicios se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o integrantes de las juntas administradoras locales (JAL), quienes ejercerán sus funciones durante el periodo 2028-2031.

La coincidencia tiene un antecedente particular: será la primera vez que Halloween, el 31 de octubre, coincida con unas elecciones territoriales bajo el calendario establecido por la Ley 163 de 1994. Esta norma determinó que los comicios para elegir autoridades locales y departamentales se realizaran el último domingo de octubre. En 2027, ese domingo será precisamente el último día del mes.

El cruce de fechas también tendrá repercusiones para los establecimientos comerciales y las familias. El principal asunto que deberán tener en cuenta quienes acostumbran celebrar Halloween durante la noche es la ley seca, una restricción contemplada en el Código Electoral colombiano que limita la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante las jornadas electorales.

¿Habrá ley seca durante las fiestas de Halloween de 2027 en Colombia?

El artículo 206 del Decreto 2241 de 1986, correspondiente al Código Electoral, establece que está prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes desde las 6:00 p. m. del día anterior a las votaciones hasta las 6:00 a. m. del día siguiente a las elecciones.

Si se mantiene ese horario para los comicios de 2027, la restricción comenzaría el sábado 30 de octubre a las 6:00 p. m. y terminaría el lunes 1 de noviembre a las 6:00 a. m. Esto significa que abarcaría tanto la noche previa a las elecciones como la celebración de Halloween del domingo 31 de octubre.

La medida tendría consecuencias para bares, discotecas y restaurantes que comercializan bebidas alcohólicas, así como para los organizadores de fiestas de disfraces y reuniones privadas. Sin embargo, la ley seca no significa que todos los establecimientos deban cerrar ni que estén prohibidas las actividades recreativas. La restricción se concentra en la venta y el consumo de bebidas embriagantes.

La coincidencia también genera preguntas entre los padres de familia. No existe una prohibición nacional que impida a los niños salir a pedir dulces, utilizar disfraces o participar en actividades organizadas por centros comerciales y conjuntos residenciales. Tampoco hay una disposición que ordene cancelar las celebraciones infantiles por el hecho de que se desarrollen elecciones.

No obstante, las autoridades locales podrían establecer medidas adicionales de movilidad y seguridad, mientras que los organizadores de eventos masivos tendrán que cumplir los requisitos y permisos correspondientes.

¿Se podrá votar disfrazado en Colombia?

En principio, los ciudadanos podrán acudir a votar con disfraces, siempre que estos no impidan su identificación ni incumplan las disposiciones electorales. No existe una prohibición general que obligue a los votantes a presentarse con ropa de uso cotidiano por tratarse de una jornada electoral.

Sin embargo, hay una condición importante: los ciudadanos deben permitir que las autoridades electorales comprueben su identidad. Por eso, quienes quieran llegar a los puestos de votación con máscaras, cascos o elementos que cubran completamente el rostro podrían tener inconvenientes y tendrían que retirarlos para facilitar el procedimiento de identificación.

También deberán evitar elementos que puedan interpretarse como propaganda política. Las recomendaciones de la Registraduría para las jornadas electorales incluyen no ingresar ni portar propaganda, como camisetas, cachuchas, carteles o volantes relacionados con campañas. Por tanto, un disfraz de Halloween no debe convertirse en un mecanismo para promover a un candidato, partido o movimiento político.

Otro aspecto que deberán tener presente los ciudadanos es la movilidad. El domingo 31 de octubre coincidirán los desplazamientos hacia los puestos de votación con las actividades comerciales y recreativas propias de Halloween. A esto se sumarán los viajes de quienes aprovechen el puente festivo del lunes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Por ahora, la fecha de las elecciones está confirmada y la coincidencia con Halloween ya forma parte del calendario de 2027. Lo que todavía falta por conocer son las medidas específicas de orden público, los horarios definitivos de la ley seca y las posibles restricciones adicionales que podrían adoptar las autoridades nacionales y locales.

En consecuencia, Halloween no está cancelado en Colombia para 2027. Los niños podrán participar en las actividades tradicionales y los ciudadanos podrán acudir a votar disfrazados si permiten su identificación y respetan las reglas electorales. El cambio más importante podría estar en las fiestas nocturnas, que tendrían que adaptarse a la restricción sobre bebidas alcohólicas durante el fin de semana de elecciones.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.