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Impactante video: avión pierde altura y se estrella contra el suelo en Florida

Las imágenes del choque del avión son impresionantes. Ocurrió en Palm Beach, Florida.

Foto: @MundoEConflicto

Noticias RCN

noviembre 01 de 2026
03:18 p. m.
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Momentos de angustia quedaron registrados en video durante un accidente aéreo ocurrido este domingo 1 de noviembre en Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos. Las imágenes muestran el descenso de una aeronave que termina impactando violentamente contra el suelo, en medio de una emergencia que movilizó a los equipos de rescate.

El incidente fue reportado cerca de la intersección de Military Trail y 10th Avenue North. Tras recibir el aviso, unidades del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Palm Beach se desplazaron hasta el lugar para atender la situación.

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Los registros difundidos en redes sociales muestran cómo la aeronave pierde altura antes de precipitarse. El impacto estuvo acompañado de una fuerte explosión y un incendio que generó una densa columna de humo negro. La escena también dejó escombros esparcidos por una calle mojada y un gran cráter sobre la vía.

Emergencia en Palm Beach tras el impacto de la aeronave

De acuerdo con el medio local BocaNewsNow, los servicios de emergencia llegaron al sector alrededor de la 1:10 de la tarde. La magnitud del incidente llevó a que hospitales de la zona fueran puestos en alerta ante la posibilidad de recibir múltiples víctimas.

Sin embargo, esta activación corresponde a un protocolo preventivo que se utiliza cuando todavía no se conoce el alcance de una emergencia. Por sí sola, no confirma que haya personas fallecidas ni un número elevado de heridos.

En una actualización publicada a la 1:39 de la tarde, BocaNewsNow informó que, según sus fuentes, una avioneta habría impactado contra una casa móvil de la zona. Hasta ese momento, no se conocía una confirmación oficial de esa versión.

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Investigan las causas del accidente aéreo

Las circunstancias que provocaron la caída de la aeronave todavía no habían sido establecidas. Aunque las imágenes muestran el descenso, el impacto y el incendio posterior, las autoridades no habían entregado detalles concluyentes sobre qué ocasionó el accidente.

El Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Palm Beach tampoco había emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

La investigación deberá determinar qué provocó que la aeronave terminara estrellándose en esta zona residencial de Florida y establecer si hubo personas afectadas.

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