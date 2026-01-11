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Comunidad reconstruyó la casa de una mujer afectada por el terremoto en Andes, Antioquia

Los insumos fueron transportados como fuera posible: a lomo de mula, en motocicleta o cargados a pie.

Noticias RCN

noviembre 01 de 2026
06:21 p. m.
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La solidaridad de una comunidad permitió que una mujer que perdió su vivienda por el terremoto del pasado 10 de agosto volviera a tener un hogar.

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Se trata de Leandra Galeano, habitante del corregimiento de Tapartó, en el municipio de Andes, suroeste de Antioquia, cuya casa quedó reducida a escombros tras la emergencia provocada por el movimiento telúrico.

La vivienda estaba ubicada en una zona de difícil acceso, a unos 30 minutos del parque principal de Tapartó, por una vía estrecha, llena de lodo y por la que no es posible el tránsito de vehículos. Sin embargo, las complejas condiciones del terreno no frenaron el apoyo de vecinos y habitantes del sector, quienes se organizaron para ayudar en la reconstrucción.

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Una cadena de solidaridad para levantar un nuevo hogar

La comunidad aportó materiales y mano de obra para hacer realidad la nueva vivienda de Leandra. Los insumos fueron transportados como fuera posible: a lomo de mula, en motocicleta o cargados a pie por los caminos montañosos de la región.

Con visible emoción, la beneficiaria agradeció el respaldo recibido durante el proceso de construcción. Según expresó, el apoyo de quienes participaron en el convite fue fundamental para recuperar lo que había perdido tras el terremoto.

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El esfuerzo colectivo estuvo acompañado por líderes comunitarios como Jonathan, quien coordinó y promovió las labores para sacar adelante la obra pese a las dificultades geográficas de la zona.

El reto de reconstruir en medio de las montañas

De acuerdo con Jonathan, la vivienda de Leandra fue una de las más complejas de construir debido a las condiciones del terreno y al difícil acceso al lugar. Aun así, el compromiso de la comunidad permitió completar la obra y entregarle nuevamente un techo a la familia afectada.

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El líder comunitario también recordó que, además de Leandra, otras personas en Tapartó continúan necesitando apoyo para recuperarse de los efectos que dejó el terremoto, por lo que hizo un llamado para que sus necesidades sean escuchadas y atendidas oportunamente.

Hoy, Leandra cuenta con una nueva vivienda y con la oportunidad de comenzar de nuevo, dejando atrás los escombros que dejó la tragedia y convirtiendo la solidaridad de sus vecinos en el cimiento de un nuevo comienzo.

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