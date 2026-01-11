Llega a Colombia la colección exclusiva de Harry Potter: así puede acceder a ello

A dos décadas y media del estreno cinematográfico de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el universo creado por J.K. Rowling sigue más vivo que nunca en el corazón de sus seguidores. Con motivo de este hito, el país se prepara para recibir una de las apuestas más esperadas por los fanáticos de la cultura pop: una colección exclusiva compuesta por 84 referencias y cerca de 97.000 piezas inspiradas en los personajes, símbolos y casas más icónicas de la saga.

La preventa oficial de esta edición especial dio inicio el próximo 22 de octubre, mientras que el lanzamiento general se lleva a cabo el 23 de octubre en tiendas seleccionadas del territorio nacional.

Se trata de una propuesta tipo one shot, lo que significa que su disponibilidad estará estrictamente sujeta a las unidades destinadas para el mercado colombiano, convirtiéndola en una oportunidad única y limitada para los coleccionistas y entusiastas del mundo mágico.

Un homenaje a Hogwarts y sus casas

La colección busca trasladar la magia de Hogwarts a la vida cotidiana a través de una amplia variedad de categorías. Los fanáticos podrán encontrar desde piezas coleccionables y peluches hasta accesorios de moda, productos de belleza, artículos para el hogar y papelería.

Cada uno de estos elementos rinde tributo a los rincones favoritos de los seguidores, destacando detalles de las cuatro casas de Hogwarts —Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff— así como a personajes entrañables como Harry y Hermione, sin dejar de lado símbolos memorables como la lechuza Hedwig, la Snitch Dorada y el escudo oficial del colegio de magia.

Una celebración generacional

La llegada de esta propuesta representa un puente entre distintas generaciones. Por un lado, conecta de manera nostálgica con aquellos que crecieron leyendo los libros o viendo las películas en la gran pantalla; por el otro, abre la puerta para que las nuevas generaciones descubran y se enamoren de las historias y símbolos que han marcado la cultura pop durante los últimos 25 años.

Voceros de la iniciativa señalaron que celebrar este aniversario en el país es una oportunidad muy especial para conectar con historias que continúan despertando la misma emoción, curiosidad y asombro que el primer día.

Asimismo, este lanzamiento fortalece la oferta de experiencias y productos en el mercado nacional, consolidando espacios donde los seguidores de la saga pueden encontrar reunidos los elementos de su universo favorito para acompañarlos en su día a día.