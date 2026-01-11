Estudiantes podrían sacar buenas notas sin aprender realmente por culpa de la IA: advierte informe

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta habitual para resolver trabajos universitarios. Sin embargo, obtener mejores calificaciones no siempre significa aprender más.

Un informe de OBS Business School advierte sobre los riesgos de depender excesivamente de estas tecnologías durante la formación académica.

¿Por qué la inteligencia artificial podría afectar el aprendizaje de los estudiantes?

El informe “E-Learning y agentes de IA en la educación superior”, elaborado por el investigador Luis F. Toro Dupouy, explica que algunos estudiantes pueden entregar trabajos bien desarrollados sin comprender realmente los temas.

Este fenómeno se conoce como “espejismo de falso dominio”: los resultados académicos mejoran gracias a la tecnología, pero el conocimiento y la capacidad de analizar por cuenta propia no necesariamente avanzan.

También aparece la llamada “pereza metacognitiva”, que ocurre cuando los alumnos dejan de cuestionar, comprobar o reflexionar sobre las respuestas que reciben.

Esto no significa que utilizar inteligencia artificial sea perjudicial. Según el informe, puede ayudar a resolver dudas, ofrecer explicaciones personalizadas y acompañar el estudio a cualquier hora, siempre que complemente el esfuerzo individual.

¿Cómo se está utilizando la inteligencia artificial en la educación colombiana?

Un estudio de la consultora GAD3, publicado en 2025, encontró que el sector educativo colombiano registraba un 79 % de adopción de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito laboral.

Para los profesores también existen beneficios. OBS señala que estas tecnologías pueden reducir hasta un 44 % el tiempo dedicado a determinadas tareas de corrección, permitiéndoles concentrarse en tutorías y acompañamiento personalizado.

Sin embargo, decisiones como las calificaciones finales, sanciones académicas o el apoyo emocional deben mantenerse bajo supervisión humana.

El investigador propone aplicar el principio de “pedagogía primero”, que consiste en establecer qué necesita aprender el estudiante antes de incorporar herramientas tecnológicas.