Resultado Super Astro Sol hoy, 21 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

El resultado no aparecerá completo de una sola vez. Este lunes, el Super Astro Sol irá construyendo una combinación que necesitará ocupar cuatro espacios antes de estar terminada.

Primero habrá una cifra. Después llegará otra que comenzará a darle forma al número. La tercera reducirá todavía más las posibilidades y la cuarta cerrará la secuencia numérica. Sin embargo, todavía faltará una pieza: el signo zodiacal.

Así comenzará la semana para quienes siguen diariamente este juego de suerte y azar en Colombia.

El Super Astro Sol correspondiente al 21 de septiembre de 2026 se realizará durante la tarde y dejará una nueva combinación para consultar. Hasta que llegue ese momento, los cuatro espacios permanecen abiertos.

¿Será que usted será uno de los ganadores en la más reciente jornada del Super Astro Sol? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 21 de septiembre de 2026

Este lunes, a las 4:00 de la tarde, se realizó el sorteo 5536 del Super Astro Sol.

Los apostadores verificaron sus tiquetes con ilusión y, finalmente, la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Cuatro posiciones que terminan formando un solo resultado en el Super Astro Sol

Aunque visualmente se observa un número de cuatro cifras, cada posición tiene una función dentro de la combinación.

Por ejemplo, si una jornada terminara formando el número 5831, este podría imaginarse como una construcción progresiva: primero 5, posteriormente 58, después 583 y finalmente 5831. El ejemplo únicamente sirve para ilustrar cómo se completa la secuencia y no corresponde a una predicción para este lunes.

La mecánica oficial establece que el jugador escoge un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Para obtener el premio mayor, ambos elementos deben coincidir con el resultado del sorteo en las condiciones establecidas por el juego.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y verificado por un periodista.