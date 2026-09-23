Menor de edad es recuperado en operativo contra las disidencias de Iván Mordisco

En medio de la operación Horus, realizada contra el grupo narcoterrorista Gerónimo Galeano, facción de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, la Fuerza Pública recuperó a un menor de edad y capturo a dos integrantes de la estructura.

Así lo dio a conocer el presidente Abelardo de la Espriella, a través de una publicación en su cuenta de la red social X, antes Twitter, en la que destacó la acción decidida de las autoridades en Chaparral, Tolima.

Según el mandatario, “el Ejército Nacional y la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana”, también logró la incautación de “11 fusiles, dos pistolas, dos drones y 10 granadas improvisadas para dron”.

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Integrantes de la Gerónimo Galeano serían responsables de ataques con dron contra la Fuerza Pública:

Junto al anuncio de la operación Horus, el presidente De la Espriella advirtió que los integrantes de la facción Gerónimo Galeano son responsables de ataques con drones cargados de explosivos contra la Fuerza Pública.

De acuerdo con el jefe de Estado, se les atribuyen “siete ataques con drones contra la Fuerza Pública, que dejaron heridos a tres soldados y un policía, además de extorsiones y reclutamiento de menores”.

Gobierno debe desarrollar un protocolo de cuidado para evitar afectación a menores en bombardeos:

Tras la muerte de cuatro menores de edad en bombardeos realizados por el Gobierno contra el ELN y las disidencias de las Farc, en respuesta a una acción de tutela, un juzgado en Bogotá ordenó al Gobierno trabajar en un protocolo de precaución para evitar la afectación de menores en sus operaciones aéreas.

En concreto debe 1. “intensificar la verificación y contrastación de la información disponible sobre la posible presencia de menores de edad”, 2. “valorar el riesgo previsible para su vida e integridad” y 3. “examinar la existencia de medios, métodos, momentos o alternativas operacionales menos lesivas”