Reconocido jugador francés anunció su retiro de la NBA con emotivo video

El francés Nicolás Batum puso punto final a una carrera de 18 años en la NBA. A sus 37 años, el alero confirmó su retiro del baloncesto profesional mediante un video en el que le explicó su decisión a su hijo y repasó parte de una trayectoria marcada también por sus logros con la selección nacional.

El anuncio tuvo un significado especial por la fecha elegida. Batum publicó el mensaje el 21 de septiembre, día en el que se cumplió otro aniversario del fallecimiento de su padre, quien también fue jugador profesional y murió en una cancha.

¿Por qué se retira?

La despedida fue grabada en Pont-l’Eveque, localidad francesa donde Batum tuvo sus primeros acercamientos al deporte. En el video, el jugador explicó que después de tantos años consideró que llegó el momento de abandonar las canchas para dedicar más tiempo a su familia.

El alero llegó a la NBA en 2008, cuando los Portland Trail Blazers lo seleccionaron en el puesto 25 del Draft. Durante su paso por la franquicia, fue parte del equipo que alcanzó las semifinales de la Conferencia Oeste en los playoffs de 2014, compartiendo protagonismo con Damian Lillard y LaMarcus Aldridge.

En 2015 pasó a los Charlotte Hornets, donde tuvo una de sus mejores temporadas individuales. En la campaña 2016-17 registró promedios de 15.1 puntos, 6.2 rebotes y 5.9 asistencias.

Los títulos de Batum

Posteriormente, defendió las camisetas de los Philadelphia 76ers y Los Angeles Clippers. Con esta última franquicia disputó su última temporada, en la que participó en 74 encuentros y terminó con medias de 4.0 puntos y 2.5 rebotes.

La carrera de Batum también tuvo capítulos destacados con la selección francesa. Fue capitán y conquistó dos medallas de plata olímpicas: la primera en Tokio 2021 y la segunda en París 2024. A esos títulos se suma el Campeonato Europeo de 2013.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.