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Cambios en la dirección de la cárcel de Palogordo se dan en medio de amenazas contra funcionarios del Inpec

Las medidas de seguridad se producen en un escenario de creciente preocupación por la integridad de los trabajadores del sistema penitenciario.

Noticias RCN

octubre 31 de 2026
02:04 p. m.
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Las autoridades reforzaron la seguridad en varios centros penitenciarios de Santander tras las recientes amenazas y ataques contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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En este contexto, se confirmó el relevo en la dirección de la cárcel de alta y mediana seguridad de Palogordo, ubicada en el municipio de Girón, mientras continúan las medidas de protección para el personal penitenciario.

De acuerdo con las autoridades, los operativos de seguridad se han intensificado no solo en la cárcel Modelo de Bucaramanga, sino también en el establecimiento penitenciario de Palogordo y en la cárcel de mujeres.

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Entre las acciones adoptadas se encuentran patrullajes permanentes, especialmente durante las noches y madrugadas, con acompañamiento de la fuerza pública a los funcionarios que han denunciado amenazas en su contra.

Refuerzan vigilancia en cárceles de Santander

Las medidas de seguridad se producen en un escenario de creciente preocupación por la integridad de los trabajadores del sistema penitenciario. Según denunciaron funcionarios, las amenazas persisten y en algunos casos se han registrado intimidaciones mediante artefactos explosivos en las inmediaciones de centros de reclusión.

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Además de los patrullajes, las autoridades anunciaron jornadas de capacitación en protocolos y medidas de autoprotección dirigidas a los funcionarios del Inpec, con el propósito de fortalecer las capacidades de prevención y respuesta ante posibles riesgos.

La Secretaría del Interior de Santander señaló que mantiene acompañamiento institucional a los trabajadores penitenciarios y destacó la labor desempeñada por los directivos y funcionarios que enfrentan diariamente complejos desafíos de seguridad.

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Nuevo director asumirá el mando en Palogordo

En medio de este panorama, fue anunciado el traslado de Eleazur Durán, quien durante tres años estuvo al frente de la cárcel de alta y mediana seguridad de Palogordo. El funcionario fue uno de los directores penitenciarios más amenazados del país y contaba con esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Durante su gestión también enfrentó situaciones de seguridad relacionadas con atentados y amenazas contra el personal del establecimiento. Las autoridades recordaron que este año ya han sido asesinados dos funcionarios del Inpec en medio del contexto de violencia que afecta a la entidad.

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Como reemplazo de Durán fue designado el teniente retirado Ronald Leonardo Urgate, quien asumirá la dirección del centro penitenciario de Palogordo con el reto de fortalecer las medidas de seguridad y acompañar a los funcionarios que han sido objeto de amenazas, en un momento marcado por la llegada de internos considerados de alta peligrosidad y por las alertas de seguridad en el sistema carcelario de la región.

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