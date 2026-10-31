América de Cali y el futuro de Jean Fernandes: versiones del club, el portero y su agente

Jean Fernandes, portero del América de Cali, generó controversia entre la hinchada tras filtrarse una noticia con relación al futuro de su carrera profesional. Según indicaron varios periodistas, el brasileño tendría todo listo para ser nuevo jugador del Necaxa de México a partir de 2027.

Fernandes tiene contrato con América hasta el 31 de diciembre, por lo que desde junio está en libertad para negociar su futuro como agente libre. Pese a que manifestó que tiene la intención se seguir con los 'Diablos Rojos', no hay ofertas para que se quede en la institución.

Jean Fernandes y el cruce de versiones con su agente

A través de sus redes sociales, el guardameta quiso desmentir los rumores y mantener la tranquilidad de la hinchada de cara al tramo más determinante de la temporada con América. "La gente sabe más de mi vida que yo mismo".

Entre tanto, Lucas Domenech, representante del golero brasileño, habló con 'Zona Libre de Humo' y dejó claro que América todavía no los ha buscado para una renovación y que su trabajo es garantizar el futuro del futbolista. Sin embargo, aseguró que todavía no hay nada cerrado.

¿Qué dicen en América de Cali sobre Jean Fernandes?

Tras la polémica, Iván Vélez, gerente deportivo de América de Cali, habló sobre la situación contractual de Fernandes y dejó claro que el jugador está en su derecho de arreglar con otro club, pero que intentarán encontrar una alternativa para asegurar su continuidad.