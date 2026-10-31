¿Tiene un pequeño negocio? Evite sanciones con la correcta exhibición de precios: esto dice la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio ha entregado una serie de recomendaciones para comerciantes dueños de tiendas de barrio o pequeños negocios, en las que explican cómo debe ser la exhibición de los precios de los productos con el fin de evitar sanciones y multas.

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Vale recordar que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, "los establecimientos comerciales están obligados a constatar y exhibir de manera clara y visible el precio de venta al público. Los precios deben ser reales y sin contradicciones".

Recomendaciones para evitar sanciones y reclamos

La correcta exhibición de los precios de los productos en el empaque, carteleras o pizarras evitará discusiones, agiliza el proceso de venta y formaliza el negocio; la Red Nacional de Protección al Consumidor explica que el objetivo de la entidad no es sancionar a los pequeños negocios, sino orientarlos para una correcta práctica.

Incluir el precio total, con el IVA incluido, también hace parte de las recomendaciones, ya que suele ser un error muy común y poner el precio sin el impuesto viola una de las normas de la SIC.

Además, en el caso de que exista una discrepancia entre el precio anunciado en un estante y el cobrado en caja, la ley ampara al consumidor y exige que se aplique siempre el precio más bajo.

De igual forma, cualquier tachadura o enmendadura en los precios puede ser considerada como una discrepancia y se pagará el precio menor.

¿Qué sanciones podría recibir por la incorrecta exhibición de precios?

La incorrecta exhibición en los precios de algún producto puede ser considerada información engañosa y el consumidor podría interponer una denuncia que determine una sanción económica, cierre temporal del local comercial o clausura definitiva, dependiendo del tipo de infracción.

Por su parte, la entidad también podría ordenar la destrucción inmediata de carteles o folletos informativos confusos y será el comerciante el que asuma todos los costos de la operación.