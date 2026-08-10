Resultado Super Astro Sol hoy, 8 de octubre: número y signo ganador del sorteo

El resultado del Super Astro Sol de este 8 de octubre de 2026 es esperado por los jugadores que participaron en la jornada y buscan conocer las cifras ganadoras y el signo que acompañó el sorteo.

La combinación oficial permitirá verificar los tiquetes y establecer quiénes acertaron en las diferentes modalidades del juego.

¿Será que usted será uno de los ganadores del sorteo del Super Astro Sol de este 8 de octubre de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 8 de octubre de 2026

Los apostadores del Super Astro Sol se conectaron con el sorteo a las 4:00 de la tarde y estuvieron pendientes del movimiento de las balotas.

En consecuencia, tras la aprobación del delegado de Coljuegos, se enteraron de que la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: 6389.

Signo: Aries.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Para participar en el Super Astro Sol, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras y seleccionar uno de los signos disponibles en el juego. La apuesta se realiza teniendo en cuenta esa combinación de número y signo.

El resultado principal está compuesto por cuatro cifras y un signo. De acuerdo con las coincidencias obtenidas, también se pueden consultar las modalidades de tres y dos cifras. Por ello, después de cada sorteo es importante revisar tanto el número completo como las combinaciones de menor cantidad de cifras.

Una vez publicado el resultado oficial, los jugadores deben comparar su apuesta con las cifras ganadoras y el signo correspondiente para determinar si acertaron. En el caso del resultado de este 8 de octubre, la combinación ganadora fue XXXX, acompañada con el signo XXXX.

Recuerde que el próximo sorteo del Super Astro Sol será el viernes 9 de octubre de 2026, a las 4:00 de la tarde.

Además, como todos los días, podrá encontrar el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.