CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy, 6 de octubre: número y signo ganador del sorteo

¡Hay nuevos ganadores tras la realización del sorteo de este 6 de octubre! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 06 de 2026
02:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Dos personas pueden acertar exactamente la misma combinación esta tarde y, aun así, terminar con premios de diferente valor.

La explicación no estará en las baloteras ni en el signo que aparezca durante el sorteo. La diferencia puede haber quedado definida mucho antes, justo cuando cada jugador decidió cuánto dinero destinaría a su apuesta.

Resultado Super Astro Sol hoy, 5 de octubre: número y signo ganador del sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy, 5 de octubre: número y signo ganador del sorteo

El Super Astro permite jugar desde 500 pesos y establece un máximo de 10.000 pesos por apuesta. Ese valor no modifica las cifras que saldrán ni aumenta las posibilidades de que determinada combinación resulte favorecida, pero sí interviene en el cálculo del eventual premio.

Además, esa diferencia comenzará a importar después de las 4:00 de la tarde de este martes.

Resultado del Super Astro Sol hoy 6 de octubre de 2026

Los apostadores estuvieron pendientes del más reciente sorteo y, finalmente, se enteraron de que la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

El reglamento establece que el premio mayor, correspondiente a las cuatro cifras en estricto orden y el signo zodiacal, paga $42.000 por cada peso apostado, después de descontar el IVA.

Por eso, dos apuestas idénticas pueden terminar produciendo valores distintos.

El valor jugado entra en escena después del acierto del Super Astro Sol

Pensemos en dos jugadores que registraron las mismas cuatro cifras y el mismo signo.

Uno decidió apostar el mínimo permitido y el otro destinó una cantidad superior. Si esa combinación resulta ganadora en la misma categoría, ambos habrán acertado exactamente el mismo resultado, pero el cálculo económico no será idéntico.

La lógica también se aplica a las otras categorías contempladas en el plan de premios.

Acertar las tres últimas cifras junto con el signo paga $1.000 por cada peso apostado después de descontar el IVA, mientras que acertar las dos últimas cifras y el signo paga $100 por cada peso jugado bajo la misma condición.

Resultado Super Astro Sol hoy, 3 de octubre: número y signo ganador del sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy, 3 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Así, el monto de la apuesta y la posibilidad de acertar cumplen funciones diferentes.

Poner más dinero sobre una combinación no hace que las baloteras tengan mayor probabilidad de seleccionarla. Lo que modifica es la cantidad sobre la cual se calculará el premio si efectivamente aparece el acierto.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Colombianos tendrán más cobertura para pagar su seguridad social en el país

Finanzas personales

Los colombianos que figuran entre las 500 personas más ricas del mundo: revelan prestigioso listado

Finanzas personales

¿Para quiénes aplicará el nuevo seguro en Colombia en caso de quedar desempleado?

Otras Noticias

Francia

En medio de las protestas estudiantiles, joven perdió una mano en Francia

Las protestas iniciaron en un liceo de la región de París y se extendieron a todo el país, entre jóvenes de los 15 a los 18 años.

NBA

Reconocida ciudad de Estados Unidos tendría franquicia de la NBA: propuesta toma forma

ESPN conoció detalles sobre el proceso que lleva una reconocida ciudad para contar con una franquicia.

Incendios

Estafaron a familia que había recuperado fondos para poder sobrevivir tras un incendio en Cartagena

Invima

Invima prohíbe la venta de popular crema facial en Colombia

Artistas

El efecto BTS en Bogotá: revelan la millonaria cifra que movieron sus conciertos