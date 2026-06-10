Resultado Super Astro Sol hoy, 6 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Dos personas pueden acertar exactamente la misma combinación esta tarde y, aun así, terminar con premios de diferente valor.

La explicación no estará en las baloteras ni en el signo que aparezca durante el sorteo. La diferencia puede haber quedado definida mucho antes, justo cuando cada jugador decidió cuánto dinero destinaría a su apuesta.

El Super Astro permite jugar desde 500 pesos y establece un máximo de 10.000 pesos por apuesta. Ese valor no modifica las cifras que saldrán ni aumenta las posibilidades de que determinada combinación resulte favorecida, pero sí interviene en el cálculo del eventual premio.

Además, esa diferencia comenzará a importar después de las 4:00 de la tarde de este martes.

Resultado del Super Astro Sol hoy 6 de octubre de 2026

Los apostadores estuvieron pendientes del más reciente sorteo y, finalmente, se enteraron de que la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

El reglamento establece que el premio mayor, correspondiente a las cuatro cifras en estricto orden y el signo zodiacal, paga $42.000 por cada peso apostado, después de descontar el IVA.

Por eso, dos apuestas idénticas pueden terminar produciendo valores distintos.

El valor jugado entra en escena después del acierto del Super Astro Sol

Pensemos en dos jugadores que registraron las mismas cuatro cifras y el mismo signo.

Uno decidió apostar el mínimo permitido y el otro destinó una cantidad superior. Si esa combinación resulta ganadora en la misma categoría, ambos habrán acertado exactamente el mismo resultado, pero el cálculo económico no será idéntico.

La lógica también se aplica a las otras categorías contempladas en el plan de premios.

Acertar las tres últimas cifras junto con el signo paga $1.000 por cada peso apostado después de descontar el IVA, mientras que acertar las dos últimas cifras y el signo paga $100 por cada peso jugado bajo la misma condición.

Así, el monto de la apuesta y la posibilidad de acertar cumplen funciones diferentes.

Poner más dinero sobre una combinación no hace que las baloteras tengan mayor probabilidad de seleccionarla. Lo que modifica es la cantidad sobre la cual se calculará el premio si efectivamente aparece el acierto.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.