¿Cómo verificar su identidad digital en Colombia sin caer en fraudes?

La identidad digital se ha consolidado como uno de los pilares más críticos de la economía en Colombia. En la actualidad, acciones cotidianas como abrir una cuenta bancaria, solicitar un crédito, contratar un servicio o acceder a trámites en línea dependen estrictamente de la capacidad de verificar con certeza quién está detrás de cada interacción.

Sin embargo, el gran dilema para las organizaciones públicas y privadas radica en cómo comprobar la autenticidad de una persona sin añadir fricción ni complejidad innecesaria a la experiencia del usuario.

El Impacto de la Ley 2573 y las Cifras del Fraude

Este debate cobra especial relevancia tras la entrada en vigencia de la Ley 2573 de 2026, una normativa diseñada específicamente para prevenir la suplantación de identidad y fortalecer la protección ciudadana frente al fraude digital en el país. La urgencia de estas medidas se refleja en las cifras alarmantes entregadas por las autoridades: la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha registrado más de 40.300 denuncias por suplantación de identidad desde el año 2020 hasta la fecha.

A esto se suma un dato crítico revelado por Trasunión, el 41% de adultos impactados por fraude digital y 83% que considera muy importante proteger sus datos personales.

Ante este panorama, más de 250 líderes de los sectores financiero, tecnológico y gubernamental se darán cita en Bogotá para analizar los retos regulatorios y operativos que implica construir un ecosistema de identidad digital segura. El encuentro, denominado Next Gen ID 2.0: Trust Without Friction, pondrá sobre la mesa la necesidad de trascender la visión puramente tecnológica.

Según Simbad Ceballos, CEO de OlimpIA —empresa de tecnología del Grupo Colpatria organizadora del evento—, la conversación actual trasciende lo técnico para incidir de manera directa en la inclusión social y la confianza en los servicios digitales. Ceballos enfatiza que la mejor verificación es aquella capaz de brindar altos niveles de certeza en la validación sin entorpecer el acceso del ciudadano.

Uno de los ejes centrales del evento será el panel enfocado en la validación de identidad bajo el estricto cumplimiento de la Ley 2573. Este espacio servirá para llevar la discusión regulatoria al terreno práctico, evaluando de qué manera las organizaciones deben responder ante posibles casos de suplantación y cómo implementar controles efectivos que mantengan una experiencia fluida.

El encuentro contará con la participación de destacados representantes nacionales, tales como Hernando González, Alfredo Deluque, Gustavo Moreno; Santiago Pinzón Galán, de la ANDI; Maritza Pérez Bermúdez, de Banco Davivienda; Pablo Barcena, del Grupo Aval; Gabriel Santos, de Colombia Fintech.

La magnitud de este reto operacional se evidencia en el volumen de operaciones que maneja el país. Tan solo durante el año 2026, OlimpIA ha superado la cifra de 60 millones de validaciones de identidad mediante mecanismos avanzados como huella dactilar y reconocimiento facial. Estas herramientas forman parte de una infraestructura indispensable para respaldar los