Nuevo competidor al sector financiero: esta es la fecha en la que empezará a operar nuevo banco

El sector fintech y la banca tradicional en Colombia experimentan un punto de giro histórico. Revolut, el gigante tecnológico financiero de origen británico y uno de los neobancos más grandes e importantes de Europa, recibió de manera oficial la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Este aval regulatorio le permite al fin consolidar su llegada formal al país como una entidad bancaria vigilada.

Tras completar este proceso normativo que se venía gestando desde meses atrás, la compañía ya trazó la hoja de ruta de lo que será su lanzamiento definitivo en el mercado nacional, generando altas expectativas entre los usuarios y sacudiento la competencia frente a otros jugadores digitales ya posicionados.

¿Cuándo comenzará a funcionar Revolut en Colombia?

Aunque la noticia de la aprobación cayó por lo alto en el ecosistema económico nacional, los futuros clientes tendrán que esperar un poco más para realizar transacciones. De acuerdo con las proyecciones de la entidad y las declaraciones de su equipo directivo, Revolut tiene previsto iniciar formalmente sus operaciones en Colombia en el transcurso del año 2027.

El espacio de tiempo comprendido entre este anuncio y el despliegue operativo servirá para finiquitar trámites técnicos indispensables, tales como la integración con las redes de pagos locales, la apertura de cuentas correspondientes en el Banco de la República y la habilitación completa de su infraestructura tecnológica en el país.

No obstante, la compañía habilitó de manera anticipada su lista de espera oficial a través de su aplicación móvil, permitiendo que los interesados descarguen la plataforma y aseguren su lugar para el acceso prioritario una vez se enciendan los motores operativos.

¿Cuál será la oferta de valor del nuevo neobanco?

La llegada de Revolut no planea ser tímida. La institución financiera prepara un despliegue de capital importante que supera los $146.000 millones de pesos (cerca de 32 millones de euros) para su operación inicial, apostándole a un portafolio robusto enfocado en la experiencia del usuario y en solucionar dolores de cabeza cotidianos de la banca tradicional: