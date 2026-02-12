Nuevas tarifas de abogados para este 2026: esto le cobran por cada trámite que necesite

En Colombia, a diario son miles de ciudadanos los que recurren a un abogado para realizar trámites de distinta índole. Desde la reclamación de una cita médica a través de una tutela, hasta la liquidación de una herencia o la firma de un contrato de arrendamiento, son los más comunes.

Ahora, el realizar estos procesos no es de manera gratuita; responde a una validación de un profesional del derecho para garantizar que los derechos no se queden en el papel.

Las necesidades de los ciudadanos plantean una pregunta crítica para el bolsillo de los hogares: ¿cuánto cuesta realmente acceder a la justicia o simplemente formalizar un trámite? Con el incremento del costo de vida y el ajuste del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para 2026, las agremiaciones y colegios de abogados han actualizado sus tablas de honorarios.

Estas son las tarifas de abogados en Colombia para 2026: lo que le cobran por cada trámite

Si usted está pensando en contratar servicios legales este año, debe saber que la referencia principal en el mercado sigue siendo el tarifario de la Corporación Colegio Nacional de Abogados (Conalbos).

Aunque estas tarifas son orientativas y pueden variar según la experiencia del abogado y la complejidad del caso, sirven como el piso mínimo para negociar.

El primer paso suele ser la asesoría. Una consulta verbal sencilla tiene un costo base, pero si requiere un concepto jurídico escrito (una opinión formal y sustentada), la tarifa suele ser más car. Si es verbal parte de la mitad de un salario, esto alrededor de $875.453 para 2026. Si es escrito la tarifa parte de los 2 SMMLV (aproximadamente $3.501.810 COP), dependiendo de la cuantía del negocio en cuestión.

Ahora, uno de los campos más demandados son los trámites familiares. Los precios varían drásticamente si el proceso es por mutuo acuerdo (notarial) o si hay conflicto (judicial).

Divorcio notarial: Generalmente se pacta desde 1.5 SMMLV si no hay hijos ni bienes complejos.

Sucesiones: Si es ante juzgado, el honorario suele ser del 15% sobre el primer millón de pesos y porcentajes decrecientes a medida que aumenta la masa hereditaria. Si se realiza ante notaría, el costo suele reducirse al 50% de lo que costaría el trámite judicial.

Procesos de alimentos: El estándar es el cobro del 20% de las cuotas alimentarias correspondientes a un año.

En cuanto a los procesos penales y civiles, estos también tienen una variación. Estos representan la categoría más costosa debido a la responsabilidad y el riesgo implicado.

Asistencia a indagatoria: Entre 1 y 3 SMMLV.

Actuación ante la Corte Suprema de Justicia: Puede alcanzar los 30 SMMLV (más de $52 millones de pesos).

Restitución de inmueble arrendado: Se suele cobrar el equivalente a 2 SMMLV más el 15% del valor de los cánones de un año.

Cobro prejurídico: El estándar es el 10% del valor del crédito recuperado.

Recuerde que, además de los honorarios del abogado, existen los gastos notariales y de registro, que para febrero de 2026 sufrieron un ajuste basado en el IPC. Por ejemplo, un matrimonio civil en notaría ronda los $64.700, pero si es a domicilio, el costo asciende a los $174.800.