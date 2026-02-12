La familia y el equipo de Yeison Jiménez realizaron una sentida petición en las últimas horas: ¿cuál fue?

Antes de su inesperada muerte, Yeison Jiménez cumplió uno de los sueños artísticos que tenía: grabar una canción con Maluma, uno de los cantantes más importantes del género urbano.

Fue así como, a modo de homenaje, el antioqueño tomó la decisión de estrenarla este jueves 12 de febrero de 2025.

"Cómo te extrañamos, hermano. Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad. Con el corazón - 12/02/2026", escribió Maluma en un post de Instagram en el que publicó un video de Yeison Jiménez cantando una parte del tema musical que crearon a la par.

Además, el 11 de febrero, en la cuenta oficial de Yeison Jiménez, se indicó que sus anhelos se seguirán haciendo realidad y que su legado continuará honrándose por lo alto.

Por lo tanto, previo al estreno, los familiares y el equipo de trabajo del 'aventurero' realizaron una emotiva petición.

Esta fue la petición con la que conmovió la familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez

En el último post que se ha subido en la cuenta de Instagram oficial de Yeison Jiménez, se hizo hincapié en que el oriundo de Manzanares admiraba el reguetón y lo que representa Maluma para Colombia y el mundo.

En consecuencia, teniendo en cuenta que dejaron listo un proyecto que los inspiró a los dos, los familiares y el equipo de trabajo del 'aventurero' también estuvieron de acuerdo con lanzarlo y solicitaron lo siguiente:

Esta canción quedó grabada con esa ilusión intacta. Hagamos que suene en cada rincón. Que suene fuerte. Que suene hasta el cielo.

El emotivo mensaje que escribió la hermana de Yeison Jiménez en las últimas horas

El 11 de febrero, también a través de las redes oficiales de Yeison Jiménez, se notificó que, con la intención de que sus seguidores sigan sintiéndolo cerca, la agrupación musical del 'niño de Manzanares' continuará presentándose.

Con ese anuncio confirmado, Heidy Jiménez, una de las hermanas del artista, reposteó el comunicado y afirmó lo siguiente: