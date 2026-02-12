CANAL RCN
Colombia Video

Brutal accidente en la Autopista Norte dejó dos mujeres muertas tras choque múltiple: ¿cómo ocurrió?

El accidente ocurrió después de la medianoche, a la altura de la calle 245, en Bogotá.

Valentina Bernal

febrero 12 de 2026
07:46 a. m.
En horas de la madrugada en el norte de Bogotá se registró un violento siniestro vial que terminó en tragedia.

En la Autopista Norte, a la altura de la calle 245, se registró un choque múltiple que involucró cuatro vehículos y dejó como saldo dos mujeres fallecidas.

El accidente se presentó pasadas las 12 de la medianoche, en un punto donde hay una estación de gasolina, y actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades.

¿Qué se sabe del accidente en la Autopista Norte de Bogotá?

De acuerdo con la información conocida, el hecho ocurrió minutos después de las 12:00 a.m., cuando se generó una colisión en cadena entre dos vehículos particulares, un bus intermunicipal y un furgón.

Según han indicado las autoridades, el furgón, o uno de los vehículos involucrados, pretendía ingresar a una estación de gasolina ubicada en ese sector de la Autopista Norte.

La maniobra se habría realizado con las direccionales activadas. Sin embargo, en ese momento, uno de los automóviles particulares se desplazaba por la vía a alta velocidad y, aparentemente, no respetó la distancia.

Esa situación habría desencadenado el choque múltiple.

Dos mujeres fallecieron en trágico accidente en la Autopista Norte de Bogotá

El impacto fue de tal magnitud que terminó involucrando a los cuatro vehículos: dos carros particulares, el bus intermunicipal y el furgón.

El saldo fue trágico. Dos mujeres perdieron la vida como consecuencia del accidente. Una de ellas, de 35 años, conducía uno de los vehículos que fue impactado durante la colisión.

La otra víctima era la acompañante del automóvil que, según las autoridades, aparentemente ocasionó el siniestro. Se trataba de una mujer de 72 años.

Esta última fue trasladada a un hospital cercano debido a la gravedad de las heridas sufridas en el choque. No obstante, pese a los esfuerzos médicos, falleció sobre las 3:40 de la madrugada.

Las autoridades permanecen atentas al desarrollo de las investigaciones para esclarecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

