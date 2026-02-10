Ya rigen las nuevas tarifas notariales en este 2026: esto cuestan algunos procesos

Desde el pasado 1 de febrero de 2026, los ciudadanos colombianos deben ajustar sus presupuestos para la realización de trámites legales, tras la entrada en vigencia de las nuevas tarifas notariales en todo el territorio nacional.

El ajuste, formalizado por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), establece un incremento basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, que se situó en un 5,1 %.

Este ajuste anual es un procedimiento estándar que busca mantener el equilibrio económico en la prestación del servicio público notarial, alineando los costos de operación con la inflación causada.

Estos son los ajustes que quedaron en procesos notariales para 2026

El nuevo tarifario impacta trámites cotidianos que van desde la simple autenticación de una firma hasta la formalización de matrimonios civiles.

Según el reporte oficial, así quedaron algunos de los valores de referencia para este año:

Matrimonios Civiles: La celebración de un matrimonio dentro de las instalaciones de la notaría tiene ahora un costo de $64.700. Sin embargo, si los contrayentes solicitan que el notario se desplace a un lugar externo (hoteles, haciendas o residencias), la tarifa asciende a $174.800.

Autenticaciones: El reconocimiento de firma y la autenticación de documentos quedaron fijados en $7.000.

Cambio de nombre: Aquellos que deseen realizar la escritura pública para modificar su nombre o corregir el registro civil deberán abonar $64.200.

Actos sin cuantía: Los documentos que no involucran una suma de dinero específica (como algunos poderes generales) tienen un costo base de $90.600.

Copias de escrituras: El valor por cada hoja de copia de una escritura pública se fijó en $2.800.

Es importante recordar que a estos valores se les debe sumar el IVA (19 %) y, en algunos casos, el costo del papel notarial utilizado.

¿Qué trámites siguen siendo gratuitos?

A pesar de los incrementos, la normativa mantiene salvaguardas para garantizar el acceso a la justicia y la identidad.

Por ejemplo, el registro Civil de Nacimiento. La inscripción inicial y la expedición de la primera copia siguen siendo gratuitas. Además, las declaraciones extrajuicio, específicamente aquellas realizadas por mujeres cabeza de familia, siguen siendo gratis.

Finalmente, las personas con discapacidad también tienen derecho a la gratituidad en estos trámites de reconocimiento para ciudadanos con discapacidad están exentos de cobro.