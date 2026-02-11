Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 11 de febrero de 2026

Este miércoles 11 de febrero de 2026 se cumplieron nuevamente los sorteos de las loterías más queridas por los colombianos como los son la de Manizales, Valle y Meta.

Tras una jornada llena de expectativa para quienes participaron y comprobaron sus números, miles de jugadores en todo el país esperaron con ilusión los resultados oficiales que se conocieron luego de las 11: 00 p.m.

Resultados de la Lotería de Manizales del 11 de febrero

En el sorteo de la Lotería de Manizales realizado este miércoles, los números ganadores quedaron así:

XXX-XXX de la serie YYY.

Este resultado pone a soñar nuevamente a quienes jugaron con sus combinaciones favoritas. Como ya sabes, cada número tiene una enorme expectativa para los apostadores, y cada sorteo genera un efecto de emoción tanto en Manizales como en otras regiones del país.

Además, los premios secundarios y los reintegros también están siendo verificados por la organización para confirmar si otros participantes alcanzaron alguna de las categorías de pago.

Resultados de las loterías del Valle y Meta

En paralelo, el sorteo de la Lotería del Valle dejó los siguientes números ganadores: XXX-XXX de la serie YYY.

Este resultado fue anunciado tras completar el proceso del sorteo y certificarse ante las autoridades competentes. Quienes jugaron con combinaciones especiales deberán revisar detalladamente sus cartones para confirmar si alcanzaron algún premio.

Mientras tanto, en el sorteo de la Lotería del Meta, los números que se llevaron la atención este miércoles fueron: XXX-XXX de la serie YYY.

Los ganadores de estas loterías tienen un plazo establecido por las autoridades para reclamar sus premios, por lo que es importante verificar los números de forma cuidadosa y acudir a los canales oficiales para reclamar el cobro en caso de acierto.