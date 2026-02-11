CANAL RCN
Economía

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 11 de febrero de 2026

Conozca los resultados de las loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles 11 de febrero de 2026. Revise los números ganadores y si la suerte estuvo de su lado.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles,11 de febrero de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
09:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este miércoles 11 de febrero de 2026 se cumplieron nuevamente los sorteos de las loterías más queridas por los colombianos como los son la de Manizales, Valle y Meta.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 10 de febrero de 2026
RELACIONADO

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 10 de febrero de 2026

Tras una jornada llena de expectativa para quienes participaron y comprobaron sus números, miles de jugadores en todo el país esperaron con ilusión los resultados oficiales que se conocieron luego de las 11: 00 p.m.

Resultados de la Lotería de Manizales del 11 de febrero

En el sorteo de la Lotería de Manizales realizado este miércoles, los números ganadores quedaron así:
XXX-XXX de la serie YYY.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 9 de febrero de 2026
RELACIONADO

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Este resultado pone a soñar nuevamente a quienes jugaron con sus combinaciones favoritas. Como ya sabes, cada número tiene una enorme expectativa para los apostadores, y cada sorteo genera un efecto de emoción tanto en Manizales como en otras regiones del país.

Además, los premios secundarios y los reintegros también están siendo verificados por la organización para confirmar si otros participantes alcanzaron alguna de las categorías de pago.

Resultados de las loterías del Valle y Meta

En paralelo, el sorteo de la Lotería del Valle dejó los siguientes números ganadores: XXX-XXX de la serie YYY.

Hombre de la tercera edad que ganó la lotería invirtió todo su dinero en levantar un imperio de medicamentos falsificados
RELACIONADO

Hombre de la tercera edad que ganó la lotería invirtió todo su dinero en levantar un imperio de medicamentos falsificados

Este resultado fue anunciado tras completar el proceso del sorteo y certificarse ante las autoridades competentes. Quienes jugaron con combinaciones especiales deberán revisar detalladamente sus cartones para confirmar si alcanzaron algún premio.

Mientras tanto, en el sorteo de la Lotería del Meta, los números que se llevaron la atención este miércoles fueron: XXX-XXX de la serie YYY.

Los ganadores de estas loterías tienen un plazo establecido por las autoridades para reclamar sus premios, por lo que es importante verificar los números de forma cuidadosa y acudir a los canales oficiales para reclamar el cobro en caso de acierto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ahorro

¿Soltería como estrategia de ahorro?: cifras revelan que San Valentín ya no solo es para parejas

Pensiones

Beneficiarios que pueden reclamar la pensión de un fallecido en Colombia: esto dice la ley

Elecciones en Colombia

¿Le tocó ser jurado de votación? Estos son los beneficios, horarios y funciones

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

Elecciones en Colombia: estas son las fechas clave de la jornada electoral de 2026

Estos son los días en que los colombianos deben salir a votar este 2026 para elegir al nuevo Congreso y al próximo presidente del país.

Yeison Jiménez

Primera publicación de la esposa de Yeison Jiménez a un mes del accidente: "Tu hijo ya dijo papá"

Sonia Restrepo, esposa del cantante Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo el pasado 10 enero, conmovió con sus palabras en redes sociales.

Millonarios

Con gol de Falcao, Millonarios volvió a ganar: vea la anotación del 'tigre'

Alimentos

¿Beber agua durante o después de la comida?: expertos revelan lo mejor para la digestión

Canadá

Policía identificó a la autora del tiroteo masivo en Canadá que dejó ocho muertos