CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz vuelve a jugar unas semifinales: fechas y posibles rivales del Bayern Múnich

Bayern Múnich volverá a jugar unas semifinales de Copa Alemania tras seis años. Estos son los posibles rivales y las fechas del juego.

Luis Díaz
Foto: @FCBayernES

Sergio García

febrero 12 de 2026
07:34 a. m.
El Bayern Múnich volvió a decir presente entre los cuatro mejores de la Copa de Alemania después de seis años de ausencia en esta instancia, tras imponerse con autoridad al RB Leipzig en un compromiso que tuvo como gran protagonista al colombiano Luis Díaz. El atacante fue determinante en el resultado final, anotando uno de los goles y liderando el frente ofensivo del conjunto bávaro para asegurar el paso a las semifinales del certamen.

La clasificación representa un paso importante para el club alemán, que busca recuperar el protagonismo en una competencia que históricamente ha sabido conquistar. Después de varias temporadas sin alcanzar las rondas decisivas, el equipo vuelve a posicionarse como uno de los candidatos al título y mantiene intacta la ilusión de sumar un nuevo trofeo a su palmarés.

Luis Díaz marca diferencias en el momento clave

El delantero colombiano volvió a responder en un escenario de alta exigencia. Con velocidad, desequilibrio y presencia en el área, Luis Díaz se convirtió en una de las figuras del encuentro ante Leipzig. Su anotación llegó en un momento clave del partido y permitió al Bayern tomar la ventaja necesaria para encaminar la clasificación.

Más allá del gol, su rendimiento fue constante durante los noventa minutos. Generó espacios, participó en la construcción ofensiva y se mostró siempre como una opción de peligro para la defensa rival. Este tipo de actuaciones reafirman su importancia dentro del esquema del equipo y lo consolidan como una de las piezas ofensivas más determinantes del plantel.

Bayern vuelve a las semifinales tras seis años

La clasificación a semifinales tiene un valor especial para el conjunto bávaro. Por primera vez en seis años, el Bayern logra instalarse nuevamente entre los cuatro mejores del torneo, un dato que refleja las dificultades que había tenido en ediciones recientes de la DFB Pokal.

En esta ocasión, el equipo llega con argumentos futbolísticos sólidos y con una plantilla que mezcla experiencia y talento joven. Además, el objetivo es claro: recuperar un título que forma parte de la historia grande del club y que representa una oportunidad para cerrar la temporada con un trofeo.

Los equipos clasificados a las semifinales son Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Stuttgart y Freiburg. El sorteo de los enfrentamientos se realizará el próximo sábado, mientras que los partidos están programados para disputarse entre el 21 y el 22 de abril. Con el cuadro definido, el Bayern sueña con dar el paso final y volver a levantar la Copa de Alemania.

