Esto costará la tarifa de gas en Bogotá tras incremento anunciado por Vanti

Vanti, la empresa que presta el servicio de gas en varias regiones del país, anunció el incremento de hasta el 36% en las tarifas.

¿En dónde opera Vanti? Algunas de las ciudades afectadas son Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva y Yopal.

En A lo que vinimos estuvo John Jairo Contreras, directivo de Vanti, explicando por qué se tomó esta decisión y cómo se llevará a cabo.

¿Cómo será el alza en Bogotá?

“Para los usuarios de Bogotá, cerca de tres millones, el incremento que hemos reportado es del 36%”.

“Un usuario de estrato tres en Bogotá que consume 15 metros cúbicos para cocción y agua caliente, estaba pagando el año pasado $38.000 pesos. Con el incremento, el servicio público pasará a $52.000 pesos”.

“Todos los sufrirán. No es tan significativo dentro del conjunto de la canasta tarifaria, pero tenemos que asumir esa nueva condición de tarifaria del gas”.

¿Por qué sube tanto? Una familia va a tener que alistar 14 mil pesos más

“La razón de fondo es que Vanti aprovisiona sus mercados de fuentes de los campos del Piedemonte llanero. Esos contratos de largo plazo se vencieron el 30 de noviembre de 2024, por lo que tuvimos que contratar nuevos recursos”.

“Las fuentes disponibles vienen de gas importado. El transporte desde las nuevas fuentes son aproximadamente 1.500 kilómetros cuando nos aprovisionamos 350 kilómetros en los campos del Piedemonte llanero. La señal de transporte, a más distancia, genera mayores costos”.

¿El incremento es definitivo o bajará en algún momento?

“No hay una señal que pueda emitir que diga que va a bajar. Se verán esos incrementos durante todo 2025. Tenemos que administrar este nuevo costo y seguir gestionando un mejor escenario”.

El Gobierno dice que hay suficiente gas y que los incrementos son injustificados. ¿Qué piensa de eso?

“Nosotros no hemos encontrado esos contratos que están publicados y otro grupo de contratos es interrumpible. No se puede atender una demanda residencial con el riesgo de interrumpibilidad, no son reconocidos; y otros no se comercializaron o ya estaban comercializados al momento de la publicación. El único recurso disponible era el gas importado”.