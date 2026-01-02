CANAL RCN
Economía

Téngalo en cuenta: así operará el pico y placa para taxis en este mes de enero de 2026

Conozca cómo será la medida de transporte para los conductores de servicio público en la capital.

Tarifas reales taxis
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 02 de 2026
03:52 p. m.
Mientras que los conductores de vehículos particulares disfrutan de un respiro temporal en las restricciones de movilidad durante los primeros días del año, el gremio de los taxistas en la capital colombiana debe cumplir rigurosamente con el calendario de pico y placa establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Para este mes de enero de 2026, la medida opera bajo la modalidad de rotación diaria, afectando a dos dígitos por jornada de lunes a sábado.

La restricción para los vehículos de transporte público individual (taxis) se mantiene en su horario habitual: de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Es importante recordar que, a diferencia de los vehículos particulares, la normativa para los "amarillos" incluye los días sábados, dejando únicamente los domingos y días festivos como jornadas de libre circulación para toda la flota.

Debido a los festivos de inicio de año y el Puente de Reyes, los días 1 y 12 de enero no se aplicará la restricción, permitiendo que todos los taxis operen para cubrir la alta demanda de viajeros que regresan a la ciudad.

Así operará el pico y placa para taxis en este mes de enero 2026

La rotación para este mes sigue un patrón secuencial. A continuación, se detallan los días en los que los vehículos no pueden circular según el último dígito de su placa:

  • Placas terminadas en 1 y 2: No circulan los días 3, 9, 15, 21 y 27 de enero.
  • Placas terminadas en 3 y 4: No circulan los días 5, 10, 16, 22 y 28 de enero.
  • Placas terminadas en 5 y 6: No circulan los días 6, 17, 23 y 29 de enero.
  • Placas terminadas en 7 y 8: No circulan los días 7, 13, 19, 24 y 30 de enero.
  • Placas terminadas en 9 y 0: No circulan los días 2, 8, 14, 20, 26 y 31 de enero.
La Secretaría de Movilidad ha reiterado que las únicas excepciones vigentes para los taxistas durante su día de restricción son aquellas relacionadas con el mantenimiento del vehículo.

Los conductores pueden circular sin pasajeros únicamente si se dirigen a un taller mecánico, portando un aviso visible en el vidrio frontal que indique "Vehículo en mantenimiento" y cumpliendo con las condiciones técnicas de la planilla de control.

El incumplimiento de esta norma acarrea una sanción económica equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), además de la posible inmovilización del vehículo en patios, lo que representa un golpe significativo al sustento diario de los trabajadores del volante.

