Aumentan a $50 millones la recompensa por joven secuestrada en Guacarí: así puede ayudar a encontrarla

Una joven fue secuestrada el pasado miércoles 28 de octubre en el municipio de Guacarí, Valle del Cauca. Según la información entregada por la Gobernación, varios hombres armados llegaron hasta una panadería donde ella trabajaba y se la llevaron en una camioneta.

Tras conocerse el caso, las autoridades activaron acciones de búsqueda y un dispositivo de seguridad para intentar establecer su paradero y lograr que regrese a casa.

Aumentan recompensa por información sobre la joven secuestrada

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció este jueves 29 de octubre que la recompensa pasó de $30 millones a $50 millones para quienes suministren información veraz que contribuya a ubicar a la víctima.

La primera oferta económica había sido anunciada el miércoles, después de un consejo de seguridad. Sin embargo, ante la necesidad de avanzar en la búsqueda, el Gobierno departamental decidió incrementar el monto.

Hemos decidido aumentar la recompensa a 50 millones de pesos para las personas que nos den información veraz que pueda dar con el paradero de la joven que fue secuestrada en Guacarí.

Toro también indicó que la Fuerza Pública adelanta labores para conseguir el regreso de la joven y pidió colaboración de los habitantes de la zona.

Se está haciendo toda la gestión, la Fuerza Pública está muy activa en poder lograr su regreso a casa sana y salva, pero necesitamos de la información de la comunidad y por eso hemos querido subir la recompensa hasta 50 millones de pesos.

¿A dónde entregar información sobre el secuestro?

Las personas que tengan datos que puedan ayudar a establecer el paradero de la joven pueden comunicarse a las siguientes líneas:

321 394 7235: línea segura habilitada por las autoridades.

165: línea del Gaula.

La Gobernación del Valle reiteró el llamado a la ciudadanía para que suministre información veraz que permita encontrar a la joven y facilitar su regreso a casa.