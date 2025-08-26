Nueva tarjeta de crédito para quienes no tienen vida crediticia en Colombia

El acceso a los productos financieros, como las tarjetas de crédito ha sido tradicionalmente una barrera insuperable para una gran parte de la población en Colombia.

Sin un historial crediticio previo, miles de ciudadanos se encuentran atrapados en un círculo vicioso: no pueden obtener crédito porque no tienen historial, y no pueden construir un historial porque no tienen acceso al crédito.

Sin embargo, este panorama está cambiando gracias a la irrupción de las fintech, que con sus modelos ágiles y digitales están redefiniendo el sistema.

Nueva tarjeta de crédito para quienes no cuentan con vida crediticia

Una de ellas es Guama, quien presentó una propuesta disruptiva: una tarjeta de crédito diseñada para aquellos que inician su vida crediticia.

La clave de esta startup colombiana radica en su innovador modelo de evaluación, que prescinde de los criterios rígidos de la banca tradicional.

En lugar de limitarse a un puntaje en las centrales de riesgo, Guama ha implementado una tecnología basada en inteligencia artificial y en la filosofía de Open Banking.

Esto les permite analizar la capacidad de pago de un solicitante a través de la información de sus cuentas de ahorro y sus movimientos en billeteras digitales, ofreciendo una oportunidad a quienes no encajan en el perfil convencional del sistema financiero.

El objetivo de Guama para quienes no cuentan con vida crediticia

Guama logró cerrar una ronda de inversión de 1,5 millones de dólares. El capital, que provino de fondos internacionales, permitirá a la compañía fortalecer su plataforma tecnológica y expandir su presencia en el país.

El objetivo es ambicioso: alcanzar los 100.000 usuarios en los próximos 18 meses, un hito que demuestra el impacto de su modelo de negocio en la democratización del acceso al crédito.

Con este enfoque, Guama no solo ofrece una herramienta financiera, sino que brinda una oportunidad real para que un sector de la población construya su historial y consolide una vida crediticia sólida.

RELACIONADO Más de 20 bancos que no cobran cuota de manejo por cuenta de ahorros en Colombia

El proceso para obtener la tarjeta es un reflejo de su filosofía: 100% digital. Los interesados pueden completar la solicitud a través de su portal web, eliminando la necesidad de trámites presenciales. Esta accesibilidad y agilidad son esenciales para un público que busca soluciones rápidas y sin las complicaciones del sistema tradicional.