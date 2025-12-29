Así quedó la tasa de usura para el mes de enero de 2026: compras serán más baratas

En Colombia, la tasa de usura actúa como un techo protector para los consumidores, define la frontera entre la legalidad y el abuso financiero en el cobro de intereses.

Al cierre de este año, la Superintendencia Financiera ha emitido los datos que regirán el inicio del próximo ciclo, marcando una hoja de ruta clave para quienes planean utilizar sus tarjetas de crédito o solicitar préstamos personales.

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) es la entidad encargada de certificarla mensualmente. Para determinarla, se toma el Interés Bancario Corriente (IBC) —que es el promedio de las tasas que los bancos cobran por sus créditos— y se multiplica por 1.5.

Este margen del 50% adicional permite que el mercado tenga movilidad, pero establece un límite claro para evitar cobros excesivos que comprometan la estabilidad económica de los ciudadanos.

Así quedó la tasa de usura en Colombia para el año 2026

Con la llegada del nuevo año, el panorama financiero muestra señales de alivio. La Superintendencia Financiera confirmó que la tasa de usura para la modalidad de crédito de consumo y ordinario para enero de 2026 se situará en el 24,36% efectivo anual.

Esta cifra representa una noticia positiva para los hogares colombianos, ya que consolida una tendencia a la baja en comparación con los picos registrados en años anteriores.

Con respecto al mes de diciembre de 2025, la tasa experimentó una reducción de 0,66 puntos porcentuales, lo que se traduce de inmediato en un menor costo para las compras realizadas con tarjetas de crédito y para quienes tengan deudas en mora.

Este descenso está alineado con la política monetaria del Banco de la República, que ha buscado estabilizar la inflación, permitiendo una flexibilización gradual de los intereses.

Para el usuario de a pie, esto significa que el "dinero plástico" será un poco más barato de usar, aunque los expertos recomiendan mantener la prudencia y no exceder la capacidad de endeudamiento, pues aunque la tasa baje, sigue siendo uno de los costos financieros más altos del mercado.