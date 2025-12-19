Banrep cerró el año sin mover la tasa: la mantuvo en 9,25% mientras el Gobierno alista decretos de emergencia

En su última reunión del año, la Junta Directiva del Banco de la República tomó una decisión y fue mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en 9,25%.

La determinación se produce en un escenario económico complejo, atravesado por señales contradictorias entre inflación, crecimiento económico y estabilidad fiscal.

La decisión coincide con un momento crítico para las finanzas públicas, luego de que no fuera aprobada la Ley de Financiamiento, situación que llevó al Gobierno Nacional a anunciar que a partir de hoy saldrían decretos de emergencia económica, con los que se busca recaudar los 16,3 billones de pesos que no fueron avalados por el Congreso.

¿Por qué el Banco de la República mantuvo su tasa de interés en 9,25%?

La decisión de mantener la tasa no fue unánime. Cuatro miembros de la Junta Directiva votaron por dejarla en 9,25%, mientras que dos directores propusieron una reducción de 50 puntos básicos y uno planteó un recorte de 25 puntos básicos.

Durante el análisis, la Junta tuvo en cuenta que la inflación total, tras haber subido a 5,5% anual en octubre, descendió a 5,3% en noviembre.

Sin embargo, el Banco advirtió que este nivel sigue siendo superior al observado al cierre de 2024.

En el caso de la inflación básica, que excluye alimentos y precios regulados, el indicador se ubicó en 4,9%, por debajo del 5,2% registrado a finales de 2024. A pesar de esta moderación, las expectativas de inflación futura a uno y dos años aumentaron, superando el comportamiento de la inflación observada, un factor que pesó de manera decisiva en la postura cautelosa adoptada por la mayoría de la Junta.

Finalmente con todos los añadidos y este panorama, la Junta Directiva concluyó que mantener la tasa en 9,25% preserva una postura cautelosa, que reconoce los riesgos existentes sobre la convergencia de la inflación hacia la meta.

El Banco reiteró que los futuros movimientos de la tasa de interés dependerán de la evolución de la inflación y sus expectativas, la dinámica de la actividad económica y el balance de riesgos internos y externos.

Gobierno alerta decretos de emergencia por hueco fiscal tras caerse la reforma tributaria

En paralelo a la decisión del Banco de la República. A partir de hoy, el Gobierno Nacional comenzaría a expedir decretos de emergencia económica con el objetivo de recaudar los 16,3 billones de pesos que no fueron aprobados en la reciente reforma tributaria.

La no aprobación de la Ley de Financiamiento fue uno de los factores analizados por la Junta Directiva del Banco de la República durante su discusión de política monetaria, al considerar que esta situación exige acciones del Ejecutivo para equilibrar el Presupuesto General de la Nación de 2026.