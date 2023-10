Tasa de usura para noviembre cayó, ¿serán más baratas las compras con su tarjeta de crédito?

La Superintendencia Financiera de Colombia definió la tasa de usura para el mes de noviembre que será de 38,28%, lo que representa una caída de 101 puntos básicos en comparación con la tasa vigente en octubre de 2023, que era de 39,80%.

Esta reducción en la tasa de usura es la séptima caída consecutiva certificada por la Superfinanciera, en su intención por recortar este índice desde que alcanzó su máximo histórico ubicado en 46,26% al cierre del primer trimestre del año, por lo tanto, desde abril del año en curso se ha reducido un total de 8,3% la tasa de usura.

Tasa de usura más baja del año corrido en Colombia

Un dato destacado es que esta tasa de usura se encuentra por debajo de la registrada en noviembre de 2022, que era de 38,67%. Esto significa que las compras realizadas con tarjeta de crédito durante este mes serán más baratas que las efectuadas en lo que va del año y también en comparación con el año anterior.

Cabe resaltar que la reducción en los intereses de las tarjetas de crédito ha sido impulsada por una guerra de tasas entre los bancos, lo cual ha incentivado el uso de los plásticos. Según datos de los reguladores, el promedio de las tasas de interés para tarjetas de crédito era de 25% para aquellos con un cupo superior a dos salarios mínimos, aunque este porcentaje puede variar según los plazos establecidos.

Esta disminución en la tasa de usura es vista de manera positiva por los analistas, ya que se espera que se mantenga en los próximos meses y sea un indicador de una inflación controlada en el mercado. Sin embargo, también existe presión por parte de los gremios y sectores económicos para que las tasas en general continúen reduciéndose debido a la desaceleración económica que atraviesa Colombia.

¿Quiénes se benefician de esta reducción de tasas?

Para aquellos que tienen créditos de consumo, esta baja en la tasa de usura representa una oportunidad para beneficiarse en el cobro que les aplican los bancos cada mes. Además, la reducción en dicha tasa también busca facilitar el pago de las obligaciones y evitar un aumento en el problema de cartera en las entidades financieras.

No obstante, es importante resaltar que esta reducción no está directamente ligada al margen de interés que paga en sus tarjetas, pues cada banco establece unas tasas diferentes dependiendo de las tarjetas de crédito que manejan, de igual forma desde hace meses la mayoría de entidades rebajaron a la mitad sus tasas de interés de forma voluntaria, por esta razón en muchos casos la tasa de las tarjetas de bajo consumo en el país están muy por debajo de este índice y podrían no presentar más reducciones porque se encuentran en el margen establecido, ya que la tasa de usura es el tope máximo permitido. Por lo tanto es importante que revise mes a mes sus facturas para tener claridad en el tema.

A medida que se acerca diciembre, un mes caracterizado por las compras navideñas y los gastos en festividades, queda por verse cuál será la tasa de usura que se establecerá. Los analistas recomiendan un uso moderado de las tarjetas de crédito para evitar el sobre endeudamiento, ya que, aunque se ha observado una reducción en la tasa, aún hay camino por recorrer.