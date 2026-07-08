¿Los bancos están cambiando la forma de aprobar créditos por las altas tasas?

Las altas tasas de interés y el mayor riesgo de impago están llevando a las entidades financieras en Colombia a modificar la forma en que analizan y aprueban los créditos. La apuesta ahora está en procesos más precisos, apoyados en herramientas tecnológicas para reducir riesgos y ofrecer mejores condiciones a algunos clientes.

Obtener un crédito en Colombia ya no depende únicamente de tener ingresos estables o un buen historial financiero. El panorama económico de los últimos años ha obligado a bancos y entidades financieras a endurecer sus procesos de evaluación y a incorporar nuevas herramientas para tomar decisiones más rápidas y precisas.

El comportamiento de las tasas de interés ha sido uno de los principales factores detrás de este cambio. Aunque el Banco de la República ha iniciado un proceso de reducción frente a los máximos registrados en los últimos años, el costo del dinero continúa siendo elevado, lo que mantiene la presión sobre el mercado crediticio.

A esto se suma un mayor riesgo de mora y un menor ritmo en la colocación de nuevos préstamos, escenario que ha llevado a las entidades a replantear sus estrategias.

¿Por qué los bancos están cambiando la forma de aprobar créditos?

Con un entorno financiero más exigente, las entidades buscan disminuir el riesgo de prestar dinero a clientes que podrían presentar dificultades para cumplir con sus obligaciones.

Para lograrlo, cada vez es más frecuente el uso de plataformas tecnológicas capaces de analizar en pocos segundos variables como la capacidad de pago, el comportamiento financiero, el nivel de endeudamiento y otros indicadores de riesgo.

Al sustituir procesos heredados por tecnología de automatización que no requiere intervención por parte de las áreas técnicas, los equipos de riesgos pueden tomar decisiones e implementarlas de forma ágil, para poder lanzar productos que se adapten a las necesidades de las personas: según estacionalidad, nuevas regulaciones, tendencias, etc, mencionó Santiago Etchegoyen, CTO de uFlow.

De acuerdo con expertos del sector, este tipo de herramientas permite que las decisiones de crédito sean más ágiles y que los productos financieros puedan ajustarse con mayor facilidad a las condiciones del mercado y a las necesidades de cada perfil de cliente.

Además, la automatización facilita que las entidades actualicen rápidamente sus políticas de aprobación frente a cambios regulatorios, económicos o estacionales.

¿Qué impacto tendrá este cambio para quienes soliciten un préstamo?

El nuevo modelo busca que las condiciones del crédito sean más personalizadas. Esto significa que quienes mantengan un buen comportamiento financiero podrían acceder a tasas más competitivas o mejores cupos de financiación.

Al mismo tiempo, los sistemas tecnológicos permiten detectar señales tempranas de riesgo, como cambios en los ingresos o en los hábitos financieros, lo que ayuda a las entidades a ofrecer alternativas antes de que un cliente entre en mora.

Un motor de decisiones de última generación puede ayudar para que la entidad pueda ofrecer a un cliente con buen comportamiento un aumento de su cupo o mejores condiciones, mientras que uno con señales de riesgo puede recibir opciones de refinanciación preventiva antes de caer en mora, dijo Etchegoyen.

Especialistas consideran que este enfoque también podría ampliar el acceso al crédito para personas que históricamente han tenido dificultades para ingresar al sistema financiero, siempre que cumplan con criterios objetivos de evaluación.

RELACIONADO Asofondos alerta por fallas en Colpensiones a días de vencer plazo de traslado

Mientras las tasas de interés continúan en niveles elevados y persiste la incertidumbre económica, todo apunta a que la tecnología jugará un papel cada vez más importante en la forma como los bancos analizan las solicitudes de crédito y administran el riesgo de su cartera.