Así sería el nuevo programa de vivienda "La Casa Milagro" en reemplazo de "Mi Casa Ya"

El Gobierno de Abelardo de la Espriella reemplazaría el programa Mi Casa Ya con una nueva estrategia llamada La Casa Milagro. El ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán, reveló cómo funcionaría la iniciativa y cuáles serían sus principales beneficios para los colombianos.

El acceso a vivienda volverá a ser una de las prioridades del próximo Gobierno. A pocas semanas del inicio del mandato de Abelardo de la Espriella, el ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán, presentó los primeros detalles de La Casa Milagro, el programa con el que se buscará sustituir a Mi Casa Ya y reactivar el sector de la construcción.

Según explicó el funcionario, la iniciativa no solo estará enfocada en facilitar la compra de vivienda nueva, sino también en mejorar las condiciones de miles de familias que ya tienen una casa o con dificultades para acceder a servicios públicos.

Beltrán aseguró que el objetivo es devolver la confianza tanto a los hogares como a las constructoras, en un sector que ha mostrado desaceleración durante los últimos años, según explicó.

¿Cómo funcionará La Casa Milagro?

De acuerdo con el ministro designado, La Casa Milagro combinará diferentes herramientas para facilitar el acceso a vivienda.

El programa integrará subsidios, créditos y beneficios provenientes de entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, las cajas de compensación familiar y el sistema financiero, con el propósito de reducir el costo que deben asumir los compradores.

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Uno de los principales compromisos del presidente electo fue impulsar créditos hipotecarios con tasas cercanas al 2 %. Aunque Beltrán reconoció que alcanzar esa meta representa un desafío en el contexto económico actual, aseguró que el Gobierno trabajará para disminuir la carga financiera mediante una articulación entre subsidios y apoyos estatales.

La directriz del presidente es buscar las tasas más bajas posibles y articular diferentes fuentes para aliviar la carga financiera de los colombianos, afirmó.

¿Qué otros beneficios tendría el programa La Casa Milagro?

Además de incentivar la compra de vivienda, el nuevo esquema buscará fortalecer los programas de mejoramiento habitacional y la legalización de barrios.

La propuesta contempla apoyar a los municipios para agilizar procesos urbanísticos, ampliar la cobertura de servicios públicos y facilitar que miles de familias puedan formalizar sus viviendas.

Beltrán indicó que el presupuesto definitivo del programa aún se encuentra en discusión con el Ministerio de Hacienda, por lo que las cifras oficiales todavía no han sido reveladas.

Hoy tenemos una enorme oportunidad de devolverle la confianza tanto a la ciudadanía como a los constructores para reactivar un mercado que genera empleo y dinamiza la economía, afirmó Beltrán.

El Gobierno anunció que tanto el monto de los recursos como las condiciones finales de La Casa Milagro serán presentados por el presidente Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, cuando dé a conocer el paquete de decretos con el que iniciará su administración.