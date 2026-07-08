La SAE hizo una importante aclaración sobre el caso del inmueble de René Higuita

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) se pronunció sobre el proceso de extinción de dominio relacionado con el inmueble cuyo titular registral es René Higuita y que tendría presuntos nexos con el Cartel de Medellín.

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A través de un comunicado, la entidad respondió a las consultas de medios de comunicación y explicó el estado actual del proceso judicial, precisando que la sentencia emitida en primera instancia aún no está en firme.

¿Qué aclaró la SAE sobre el proceso de extinción de dominio del inmueble de René Higuita?

Según la SAE, el proceso de extinción de dominio fue iniciado por la Fiscalía General de la Nación mediante una resolución del 6 de mayo de 2014. En esa decisión se ordenó el comienzo del trámite y se decretaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el inmueble.

La entidad indicó que esas medidas fueron materializadas el 15 de mayo de 2014, fecha desde la cual el bien quedó bajo la administración de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes y posteriormente, de la propia Sociedad de Activos Especiales, conforme a las disposiciones legales vigentes.

¿La decisión sobre el inmueble de René Higuita ya quedó en firme?

En el comunicado, la SAE recordó que durante el proceso judicial se adelantaron diferentes actuaciones relacionadas con la titularidad del inmueble. Entre ellas mencionó una sentencia de pertenencia mediante la cual el bien fue inscrito a nombre de René Higuita, actuación que posteriormente fue analizada dentro del proceso de extinción de dominio por las autoridades competentes.

Asimismo, informó que el pasado 3 de julio de 2026 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Medellín profirió una sentencia de primera instancia que declaró la extinción del derecho de dominio sobre el inmueble.

Sin embargo, enfatizó que esa decisión no se encuentra ejecutoriada, por lo que el proceso continúa y aún pueden surtirse las etapas y recursos previstos en la ley.

Finalmente, la Sociedad de Activos Especiales señaló que el 30 de noviembre de 2022 presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción, tras identificar actuaciones que consideró pertinentes para conocimiento de las autoridades competentes.