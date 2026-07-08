Andrea Valdiri fue agredida al quedar atrapada en medio de manifestantes en Riohacha

Gran polémica se ha generado a raíz del más reciente altercado que Andrea Valdiri protagonizó con manifestantes que bloquearon una de las carreteras en Riohacha por donde se encontraba transitando.

La mujer, quien se encontraba regresando a Colombia tras viajar a Venezuela, tomó sus redes sociales para aclarar los detalles de lo sucedido.

Andrea Valdiri tiene altercado en Riohacha

En las imágenes, que ya se encuentran circulando en varias redes sociales, se observa el instante en el que la mujer, quien se encuentra manejando su vehículo, es abordada por un amplio grupo de comerciantes que bloquearon la glorieta Francisco El Hombre.

Según medios locales, Andrea intentó pasar en medio del bloqueo por lo que, al parecer, se habría generado un choque con uno de los vehículos de los manifestantes.

Ante la presencia de esta, varios de los presentes se acercaron para cuestionar su conducta por lo que la famosa realizó varios gestos de desaprobación a las palabras y acusaciones de los manifestantes.

En horas recientes, la creadora de contenido tomó las historias de su cuenta oficial en Instagram para pronunciarse sobre lo ocurrido. En sus declaraciones aclaró que se encontraba regresando al país por lo que su aplicación de GPS la llevó a tomar dicha vía para llegar nuevamente a Barranquilla.

Sin embargo, su paso se vio interrumpido por el grupo de manifestantes que bloquearon la vía por donde debía cruzar. Según sus comentarios, logró llegar a un acuerdo con uno de los manifestantes, quien, al parecer, le aseguró el paso en medio del bloqueo.

No obstante, su recorrido se vio afectado por varias personas que, al percatarse de su presencia, la abordaron para cuestionar su conducta, golpear su vehículo y agredirla verbalmente.

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Andrea Valdiri habla sobre el altercado en Riohacha

“El mismo pueblo está incitando a la violencia. Si vas a hacer una manifestación, que sea pacífica. Tú exiges el tema del trabajo porque a ellos como que no los habían reubicado en el mercado, algo así, pero uno no tiene nada que ver y la gente me exige a mí. Yo no soy gobernadora, alcalde, yo soy una más del pueblo”, explicó.

La empresaria también reveló que su camioneta sufrió algunas afectaciones al pasar en medio de los manifestantes ya que, según sus comentarios, la agredieron verbalmente por apoyar abiertamente al presidente Abelardo de la Espriella.

“Qué tristeza ver a Colombia así, me duele porque a la final yo vivo aquí, mi familia vive aquí y este es el ejemplo que están dado, este es el respeto que ustedes quieren”, agregó.

Finalmente, la mujer adjuntó algunas imágenes de los enfrentamientos que sostuvo con un amplio número de manifestantes en donde se observan los instantes en el que su automóvil es golpeado y la Policía interviene.