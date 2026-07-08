Golpe en el Mundial 2026: importante selección se quedó sin entrenador tras la eliminación en octavos

El Mundial 2026 sigue dejando consecuencias importantes para varias selecciones. Este miércoles, la Federación Croata de Fútbol confirmó la renuncia de Zlatko Dalić, el entrenador más exitoso en la historia del país, quien decidió dar un paso al costado tras la eliminación de Croacia en los octavos de final del torneo.

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El estratega de 59 años puso fin a un ciclo que comenzó en octubre de 2017 y que estuvo marcado por resultados históricos para el fútbol croata, entre ellos el subcampeonato del Mundial de Rusia 2018 y el tercer lugar conseguido en Catar 2022. Su salida abre una nueva etapa para una selección que buscará renovar su proyecto de cara a las próximas competencias internacionales.

Zlatko Dalić anunció su renuncia con un emotivo mensaje

A través de un comunicado, Dalić explicó que, aunque mantiene la motivación por seguir dirigiendo, considera que este es el momento adecuado para cerrar una etapa que calificó como inolvidable.

"Aunque sigo sintiendo la ambición y el deseo de lograr nuevos éxitos con Croacia, creo que este es el momento adecuado para poner fin a esta increíble era", expresó.

El entrenador también destacó el orgullo que siente por haber liderado a la selección en los momentos más importantes de su historia.

"Me marcho con el corazón lleno de alegría y orgulloso de haber contribuido a los mayores logros en la historia del fútbol croata", agregó.

Por su parte, Marijan Kustić, presidente de la Federación Croata de Fútbol, reconoció el legado del técnico. "El nombre de Zlatko quedará grabado para siempre con letras de oro en la historia del fútbol croata", afirmó.

Croacia ya tendría un candidato para reemplazarlo

La salida de Dalić se produjo después de la eliminación de Croacia en los octavos de final del Mundial 2026, luego de perder 2-1 frente a Portugal.

Tras conocerse la noticia, medios croatas señalaron a Slaven Bilić como el principal candidato para asumir nuevamente el cargo. El exseleccionador dirigió al equipo entre 2006 y 2012 y alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2008, además de registrar un alto porcentaje de victorias durante su ciclo.

Bilić también cuenta con una amplia trayectoria internacional tras dirigir clubes como West Ham United y Al-Fateh de Arabia Saudita.

Con la salida de Zlatko Dalić concluye uno de los procesos más exitosos del fútbol croata. Ahora, la federación tendrá la misión de elegir al entrenador encargado de liderar el relevo generacional de una selección que fue protagonista en los dos últimos Mundiales y que buscará volver a competir por los primeros lugares del fútbol internacional.