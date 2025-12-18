¡Pilas! Así operará el plan éxodo, el pico y placa y la movilidad hacia la vía al Llano en temporada decembrina

El aumento masivo de desplazamientos dentro y fuera de Bogotá durante la temporada llevó a la Secretaría Distrital de Movilidad a activar el Plan Éxodo, una estrategia orientada a enfrentar el alto flujo vehicular, reducir la congestión y priorizar la seguridad vial en los principales accesos y salidas de la ciudad.

Las autoridades prevén uno de los movimientos más intensos del año, tanto por carretera como desde la Terminal de Transporte, lo que obligó a reforzar controles, ajustar la operación semafórica y coordinar acciones con municipios vecinos y concesionarios viales, especialmente en corredores críticos como la vía al Llano.

Medidas especiales de movilidad en temporada decembrina en Bogotá

Desde mañana y durante todos los fines de semana de la temporada, Bogotá contará con un despliegue permanente de 200 unidades en vía, integradas por Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y el Grupo Guía.

Esto porque de acuerdo con las proyecciones oficiales, solo este fin de semana se espera el ingreso de más de 860.000 vehículos y la salida de aproximadamente 870.000, cifras que motivaron la implementación de 80 controles viales y siete puntos específicos de control del Pico y Placa Regional.

Adicionalmente, se activarán medidas especiales de gestión del tráfico. En la Autopista Sur se implementará intermitencia semafórica, en articulación con las autoridades de Soacha, mientras que en la carrera Séptima, entre las calles 245 y 183, se habilitará un reversible para facilitar el retorno de quienes salen de Bogotá durante la temporada.

En paralelo, la Terminal de Transporte de Bogotá proyecta la movilización de más de 1,7 millones de viajeros desde sus sedes Salitre, Norte y Sur. Los destinos con mayor demanda incluyen Girardot, Sogamoso, Cali, Ibagué, Medellín, Villavicencio, Cúcuta, Bucaramanga, Neiva, Fusagasugá y Pereira.

Para responder al incremento de pasajeros, se dispusieron 904 vehículos adicionales, un nuevo punto de embarque y control en el sur de la ciudad, así como la venta de tiquetes a través de canales digitales y quioscos electrónicos.

¿Cómo funcionará el pico y placa en diciembre y enero en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Movilidad recordó que la medida de pico y placa se mantiene con normalidad durante la temporada decembrina. No obstante, con el objetivo de facilitar los viajes turísticos y mejorar la fluidez vehicular, la restricción se levantará los viernes 26 de diciembre y 2 de enero, permitiendo la circulación de todos los vehículos sin excepción.

En cuanto al Pico y Placa Regional, este aplicará únicamente el lunes 12 de enero de 2026 en los nueve corredores de ingreso a Bogotá. Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. podrán ingresar vehículos con placa terminada en número par, y entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., aquellos con placa terminada en número impar.

¿Cómo funcionará la movilidad hacia la vía al Llano?

Como parte del Plan Éxodo, la Agencia Regional de Movilidad (ARM) implementará por primera vez la estrategia ‘Punto Seguro Regional’ en el kilómetro 0 de la vía al Llano. La jornada se desarrollará de 6:00 a. m. a 10:00 a. m., con acciones pedagógicas enfocadas en la seguridad vial.

Las actividades estarán dirigidas principalmente a conductores de transporte de carga, así como a vehículos particulares, pasajeros y motociclistas, abordando riesgos asociados a exceso de velocidad, embriaguez, puntos ciegos y condiciones propias del corredor vial.

RELACIONADO Joven confesó haber asesinado y dejado el cuerpo de su pareja en un baño en Soacha

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a planear los viajes con anticipación, revisar el estado mecánico de los vehículos, respetar las normas de tránsito y atender las indicaciones de los organismos de control.