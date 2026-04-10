Estratega de contenido colombiana llegó al top 5 de los Skool Games

La colombiana Daniela Ruiz, conocida en el entorno digital como Daniiemprende, fue reconocida en los Skool Games después de ocupar el cuarto lugar en la categoría Hobbies y entrar al Top 5 de esta competencia.

El resultado se produce tras una trayectoria de 10 años acompañando a más de 1.500 emprendedores, marcas y estudiantes en el desarrollo de estrategias digitales.

Ruiz es estratega de contenido y construcción de comunidades para Instagram y dirige Instaverso, una comunidad que durante los 12 días de competencia generó cerca de US$12.000 en facturación orgánica, sin recurrir a publicidad paga.

¿Qué es Skool Games?

La competencia pertenece a Skool, plataforma especializada en comunidades de pago y cursos online, creada por el empresario Alex Hormozi.

El reconocimiento posicionó el trabajo de Ruiz entre los proyectos destacados de la plataforma y la convirtió, según la información entregada, en la primera estratega de contenido colombiana en llegar a este grupo de participantes y en la segunda mujer del país en obtener este reconocimiento dentro de la competencia.

Para Ruiz, el reconocimiento obtenido en los Skool Games representa una oportunidad para mostrar que desde Colombia también pueden desarrollarse proyectos digitales con alcance internacional.

Este reconocimiento demuestra que desde Colombia también podemos crear proyectos digitales capaces de competir en escenarios internacionales.

La estrategia de contenido clave que usa la colombiana

Su reconocimiento internacional llegó después de una década de trabajo con personas y marcas de Colombia, Latinoamérica, Estados Unidos y España, a través de programas y mentorías centrados en estrategias digitales.

La metodología parte de organizar el contenido de acuerdo con los objetivos de cada negocio, el público al que busca llegar y las acciones necesarias para transformar la atención en conversaciones y oportunidades de venta.

Dentro de este modelo, cada formato tiene una función específica. Los reels son utilizados para alcanzar nuevas audiencias, mientras que los contenidos educativos buscan profundizar en temas de interés. Los casos de éxito tienen como propósito fortalecer la confianza y las historias permiten generar interacción y acompañar el proceso de compra.

El análisis de métricas también ocupa un lugar dentro de la estrategia, con el objetivo de identificar qué contenidos generan alcance, confianza o conversiones.

Uno de los elementos centrales de su trabajo es la construcción de comunidades. La estrategia no se concentra únicamente en aumentar el número de seguidores, sino en generar espacios en los que las personas interactúen, desarrollen confianza y encuentren razones para mantenerse vinculadas con una marca.

Su propuesta busca que los emprendedores reduzcan la dependencia de las tendencias, la publicación constante o la inversión en publicidad para mantener su presencia digital.