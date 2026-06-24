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¿Tiene saldo a favor en la declaración de renta 2026? Paso a paso para solicitar la devolución de su dinero

Conozca los requisitos y el proceso para solicitar la devolución del saldo a favor este 2026.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik
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Noticias RCN

junio 24 de 2026
04:50 p. m.
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El año fiscal suele generar preocupaciones, pero también puede traer excelentes noticias financieras. Tras presentar el balance de ingresos y retenciones, miles de contribuyentes descubren una cifra positiva en la casilla final de su formulario: un saldo a favor.

Sin embargo, encontrar este saldo es solo el primer paso. El verdadero reto, y donde muchos fallan, es realizar el trámite correcto para que el dinero regrese efectivamente a sus cuentas bancarias en este 2026.

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Dejar ese saldo en el olvido o asumir que el Estado lo devolverá de forma automática es un error común. La realidad es que las autoridades tributarias exigen un proceso formal de solicitud. Si no se realiza a tiempo o se cometen errores en la radicación, ese dinero puede quedar retenido indefinidamente o, peor aún, prescribir legalmente.

¿Cómo solicitar el saldo a favor de la declaración en 2026? Evite el rechazo de la devolución con estos pasos

Para asegurar el éxito del trámite y evitar que la entidad fiscalizadora rechace la solicitud por inconsistencias de forma, es fundamental seguir un proceso riguroso. A continuación, se detallan los pasos esenciales para radicar la petición de manera exitosa:

  • Verificación técnica del formulario: Antes de iniciar cualquier solicitud, revise que la declaración de renta esté debidamente firmada de forma electrónica y que no existan correcciones pendientes. El valor solicitado debe coincidir exactamente con el reportado en el sistema oficial.
  • Actualización de datos bancarios: La cuenta bancaria registrada para recibir el depósito debe estar a nombre del contribuyente y completamente activa. Las entidades tributarias no realizan transferencias a cuentas de terceros ni a productos financieros que presenten bloqueos.
  • Anexar la documentación soporte: Dependiendo del origen del saldo (exceso de retenciones, pagos en exceso o deducciones especiales), el sistema exigirá adjuntar certificados de retención, facturas electrónicas o los soportes que respaldan las cifras declaradas.
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  • Ingrese a la plataforma institucional con sus credenciales de acceso, busque la sección de "Devoluciones y Compensaciones" y complete el formulario virtual. Una vez enviado, guarde el número de radicado y el acuse de recibo.

Las agencias fiscales disponen de un término legal específico (que suele oscilar entre los 15 y 50 días hábiles, según la legislación de cada país) para proferir la resolución de devolución o solicitar aclaraciones. Monitorear el estado del trámite semanalmente evitará sorpresas.

Los motivos más frecuentes de rechazo no están ligados a la legalidad del dinero, sino a descuidos operativos: errores de digitación en el número de cuenta, certificados vencidos o discrepancias menores entre los ingresos declarados y los reportados por las empresas. Tómese el tiempo necesario para revisar cada renglón; asegurar esos recursos bien vale unos minutos extra de atención.

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