TikTok prepara su propia billetera digital y microcréditos para millones de clientes, ¿aplicará a Colombia?

TikTok ha iniciado formalmente los trámites ante el Banco Central de Brasil (BCB) para operar como una entidad de servicios financieros (fintech).

La gigante tecnológica, propiedad de la china ByteDance, busca no solo consolidar su ecosistema de comercio electrónico, sino competir directamente en el lucrativo mercado de préstamos personales y servicios de pago en la mayor economía de América Latina.

Según fuentes regulatorias y reportes confirmados a principios de abril de 2026, TikTok ha presentado solicitudes para obtener dos licencias fundamentales.

La primera de ellas es buscar ser emisor de dinero electrónico, una especie de billetera digital. Esta licencia permitiría a la plataforma gestionar cuentas de pago prepagadas. Los usuarios podrían mantener saldos, recibir transferencias y realizar pagos sin necesidad de salir de la aplicación.

Por otro lado, el gigante chino también busca dar créditos a sus clientes. Bajo esta figura, TikTok podría utilizar su propio capital para otorgar préstamos a sus usuarios y pequeñas empresas (vendedores) dentro de su plataforma, eliminando intermediarios bancarios tradicionales.

Brasil será la puerta

La elección de Brasil no es casual. Con más de 130 millones de usuarios, el gigante sudamericano es el tercer mercado más grande para TikTok a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos e Indonesia. Además, Brasil cuenta con un sistema regulatorio que, aunque estricto, ha fomentado una de las revoluciones fintech más exitosas del mundo, con casos como el de Nubank.

La integración de servicios financieros es el "pegamento" que TikTok necesita para su división TikTok Shop. Al ofrecer crédito directo, la plataforma puede incentivar las compras impulsivas y apoyar a los creadores de contenido y vendedores con capital de trabajo, creando un ciclo cerrado de consumo.

¿Aplicará en Colombia?

A día de hoy, no existe una confirmación oficial de que TikTok haya solicitado una licencia similar en Colombia, pero el panorama sugiere que es un paso lógico a mediano plazo.

A diferencia de Brasil, donde el sistema Pix ha facilitado la adopción de pagos digitales, en Colombia TikTok tendría que enfrentarse a un marco regulatorio distinto.

Para ofrecer servicios de depósito y pagos (billetera virtual), TikTok necesitaría constituirse como una Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos ante la Superintendencia Financiera, similar a lo que hacen Movii o Dale.

De acuerdo a lo conocido, es poco probable que se vean créditos de TikTok en Colombia durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, dada la alta penetración de la app en el país y el interés de los colombianos por las billeteras digitales, es un movimiento que los analistas del sector esperan para finales de 2026 o inicios de 2027, una vez se asiente el modelo en Brasil.