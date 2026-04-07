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¿Cuánto está pagando un gol de Luis Díaz al Real Madrid en las casas de apuestas?

Luis Díaz y Bayern Múnich enfrentan este martes al Real Madrid por Champions League. ¿Cuándo paga un gol del guajiro en el Bernabéu?

Foto: AFP.

Noticias RCN

abril 07 de 2026
07:48 a. m.
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Este martes 7 de abril el fútbol europeo se paraliza con una de las series más atractivas de la presente Champions League, cuando Real Madrid y Bayern Múnich se enfrenten en el estadio Santiago Bernabéu por la ida de los cuartos de final.

Para muchos analistas y aficionados, esta llave tiene todos los ingredientes de una final anticipada, no solo por el peso histórico de ambos gigantes, sino por el nivel de sus figuras y la jerarquía de sus plantillas. El partido arrancará a las 2:00 p.m. (hora colombiana) y podrá verse por ESPN y Disney+ en Colombia.

Dentro de ese contexto, todas las miradas desde Colombia estarán puestas en Luis Díaz, quien llega como una de las principales cartas ofensivas del conjunto bávaro. El guajiro ha sido determinante en la campaña europea del Bayern y aparece como uno de los hombres llamados a marcar diferencias en territorio madridista, especialmente por su velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad para atacar los espacios.

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Luis Díaz, entre los favoritos para marcar

La expectativa alrededor del colombiano también se trasladó al mundo de las apuestas. De acuerdo con las cuotas manejadas por BetPlay, un gol de Luis Díaz en el Santiago Bernabéu paga 2.80 veces lo apostado, una cifra que refleja la confianza que existe en torno a su protagonismo para este compromiso de alto voltaje.

Incluso, si la elección es que sea el primer anotador del partido, la cuota asciende a 7.0, una opción mucho más arriesgada, pero también con un retorno considerablemente mayor. Esto confirma que ‘Lucho’ está dentro del grupo de jugadores con mayores probabilidades de romper el cero en una noche que promete emociones desde el primer minuto.

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Ejemplo de apuesta con 30.000 pesos colombianos

Si una persona decide apostar 30.000 pesos colombianos a que Luis Díaz marcará en cualquier momento del partido con cuota 2.80, la cuenta sería la siguiente:

  • 30.000 x 2.80 = 84.000 pesos

Es decir, si el colombiano convierte en el Bernabéu, el pago total sería de 84.000 pesos colombianos, lo que representa una ganancia neta de 54.000 pesos, ya descontando el valor inicialmente apostado.

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Con este panorama, el duelo entre Real Madrid y Bayern no solo despierta expectativa por lo deportivo, sino también por el posible impacto que pueda tener Luis Díaz en una noche grande de Champions, donde un gol suyo podría convertirse en noticia mundial y también en una apuesta ganadora.

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