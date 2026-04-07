El precio del dólar en Colombia tuvo giro inesperado en el comienzo de este 7 de abril de 2026: así se cotizó
Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 7 de abril de 2026.
Noticias RCN
08:17 a. m.
El precio del dólar abrió este 7 de abril en 3.690,00 pesos, de acuerdo con el monitoreo del Banco de la República de Colombia.
Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado reportó un valor de 3.664,41 pesos, lo que significa que disminuyó 11.4 pesos respecto al día anterior.
Ante ese panorama, el precio promedio para que las casas de cambio compren dólares es de 3.580 pesos y para que los vendan está oscilando los 3.700 pesos.
Precio del dólar en Colombia hoy 7 de abril de 2026: estos son los datos a tener en cuenta
La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del martes de la semana pasada (31 de marzo de 2026), tuvo una disminución de 5.55 pesos.
Además, haciendo el balance con el mismo día del mes anterior (7 de marzo de 2026), el decrecimiento fue de 131.14 pesos.
Por otra parte, si se toma como referencia la Tasa Representativa del Mercado de hace un año, el descenso fue de 609.62 pesos, que representan un 14.26%.
Y, por último, revisando la TRM con la que inició el 2026, la pérdida fue de 92.67 pesos.
Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta de dólares hoy 7 de abril de 2026
Luego de que se fijó la tasa de apertura y la Tasa Representativa del Mercado de este 7 de abril de 2026, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han comenzado a manejar las siguientes tarifas:
- Bogotá: 3.640 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.
- Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.
- Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
- Medellín: 3.550 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.