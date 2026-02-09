Eliminan el cobro de comisión por retiro de cesantías en los fondos de pensiones de Colombia

Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) en Colombia anunciaron que eliminarán de manera temporal el cobro de la comisión habitual por retiro de cesantías a los afiliados afectados por el reciente terremoto.

La medida busca facilitar el acceso inmediato a los recursos de los trabajadores para la atención de la emergencia, la reparación de viviendas dañadas o la adquisición de un nuevo inmueble.

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El gremio de las AFP (Asofondos) confirmó que este beneficio económico aplicará de forma directa para los trámites relacionados con vivienda en las zonas declaradas en estado de emergencia o afectación por el sismo, permitiendo que el 100 % del saldo retirado sea entregado al trabajador sin descuentos por la transacción.

¿Quiénes pueden acceder al retiro de cesantías sin cobro de comisión?

Esta exención del cobro está dirigida exclusivamente a los trabajadores afiliados a los fondos privados que cumplan con las condiciones de la contingencia:

Víctimas o damnificados directos: Personas cuyas viviendas sufrieron daños estructurales o pérdidas a causa del evento sísmico.

Personas cuyas viviendas sufrieron daños estructurales o pérdidas a causa del evento sísmico. Destinación del dinero : El retiro debe ser destinado a la reparación, reconstrucción o mejora de la vivienda afectada, o a la compra de un nuevo inmueble.

: El retiro debe ser destinado a la reparación, reconstrucción o mejora de la vivienda afectada, o a la compra de un nuevo inmueble. Ubicación: Aplica para los afiliados residentes o con predios en los municipios y departamentos declarados en situación de desastre o emergencia.

Requisitos y paso a paso para solicitar las cesantías por emergencia

Para acceder al desembolso íntegro y sin costo de comisión, las administradoras de fondos (como Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia) han habilitado canales prioritarios. Los afiliados deben presentar la siguiente documentación: