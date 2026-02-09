¿Subió o bajó el dólar en Colombia? Conozca el precio de cierre de hoy, 2 de septiembre

El mercado cambiario en Colombia cerró la jornada de este miércoles 2 de septiembre de 2026 marcando una clara tendencia a la baja. Tras los breves repuntes observados al inicio del mes, la moneda estadounidense volvió a ceder espacio frente al peso colombiano.

El dólar cotizó durante todo el día por debajo de los precios de apertura, ubicando su valor promedio en torno a los $3.140,30 pesos, lo que representa una fuerte disminución de más de $43 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que rigió durante la jornada ($3.184,00).

La negociación en el mercado inició a las 8:00 a. m. con un precio de apertura de $3.146,00 pesos. Aunque en los primeros minutos de transacción alcanzó un techo máximo de $3.162,50, la presión vendedora terminó imponiéndose en la mesa de divisas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

A medida que avanzaron las horas, la divisa estadounidense tocó un piso mínimo de $3.125,01. Hacia la 1:00 p. m., hora fijada para el cierre interbancario formal, el último precio pactado se ubicó en $3.159,00 pesos, mientras que la tasa promedio ponderada del día marcó los $3.140,30.

Este comportamiento confirma que para la jornada cambiaria del jueves 3 de septiembre, la nueva TRM oficial que expedirá la Superintendencia Financiera de Colombia experimentará una caída cercana a los $43,70 pesos frente al dato del miércoles.

Impacto en las casas de cambio

La marcada baja en la TRM oficial ha empezado a trasladarse a los establecimientos de cambio de divisas del país.

En ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, el dólar en efectivo para la venta se negocia en un promedio de $3.245 a $3.250 pesos, mientras que las tasas de compra oscilan entre los $3.090 y los $3.180 pesos, dependiendo de la plaza y de la disponibilidad de efectivo.

Así se ha comportado el dólar durante los últimos días en Colombia

A mediados de agosto, la divisa cotizaba en sus niveles más bajos del mes, rondando la franja de los $3.048 a $3.060 pesos. Sin embargo, en la última semana del mes la moneda inició una racha alcista que la llevó a superar nuevamente la barrera psicológica de los $3.200 pesos.

Esta aceleración estuvo impulsada por la incertidumbre en los mercados internacionales, tensiones geopolíticas que afectaron los precios del petróleo y la expectativa frente a los próximos pasos de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed). La Tasa Representativa del Mercado (TRM) tocó así un pico reciente de $3.213,97 el pasado 1 de septiembre.

Pese a este impulso inicial de septiembre, el dólar no logró sostener esa tendencia alcista y experimentó una corrección a la baja. La TRM oficial bajó a $3.184,00 pesos (con una caída de $29,97 respecto al día anterior), y en las operaciones interbancarias del día el tipo de cambio continuó cediendo terreno hasta ubicarse cerca de los $3.140 - $3.160 pesos.

Este comportamiento responde principalmente al alivio temporal en los mercados emergentes y a una mayor liquidez ofertada en la bolsa local, lo que mantiene al peso colombiano en una posición relativamente sólida en comparación con los valores registrados a principios de año.