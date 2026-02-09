CANAL RCN
Economía

¿Subió o bajó el dólar en Colombia? Conozca el precio de cierre de hoy, 2 de septiembre

Conozca cómo cerró la divisa en el país tras este miércoles.

Creada con Gemini IA

Mateo Alfonso Rey

septiembre 02 de 2026
04:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mercado cambiario en Colombia cerró la jornada de este miércoles 2 de septiembre de 2026 marcando una clara tendencia a la baja. Tras los breves repuntes observados al inicio del mes, la moneda estadounidense volvió a ceder espacio frente al peso colombiano.

El dólar cotizó durante todo el día por debajo de los precios de apertura, ubicando su valor promedio en torno a los $3.140,30 pesos, lo que representa una fuerte disminución de más de $43 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que rigió durante la jornada ($3.184,00).

Meta acuerda pagar 16.700 millones de dólares y restringir redes para adolescentes en EE. UU.
RELACIONADO

Meta acuerda pagar 16.700 millones de dólares y restringir redes para adolescentes en EE. UU.

La negociación en el mercado inició a las 8:00 a. m. con un precio de apertura de $3.146,00 pesos. Aunque en los primeros minutos de transacción alcanzó un techo máximo de $3.162,50, la presión vendedora terminó imponiéndose en la mesa de divisas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

A medida que avanzaron las horas, la divisa estadounidense tocó un piso mínimo de $3.125,01. Hacia la 1:00 p. m., hora fijada para el cierre interbancario formal, el último precio pactado se ubicó en $3.159,00 pesos, mientras que la tasa promedio ponderada del día marcó los $3.140,30.

Este comportamiento confirma que para la jornada cambiaria del jueves 3 de septiembre, la nueva TRM oficial que expedirá la Superintendencia Financiera de Colombia experimentará una caída cercana a los $43,70 pesos frente al dato del miércoles.

Impacto en las casas de cambio

La marcada baja en la TRM oficial ha empezado a trasladarse a los establecimientos de cambio de divisas del país.

En ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, el dólar en efectivo para la venta se negocia en un promedio de $3.245 a $3.250 pesos, mientras que las tasas de compra oscilan entre los $3.090 y los $3.180 pesos, dependiendo de la plaza y de la disponibilidad de efectivo.

Así se ha comportado el dólar durante los últimos días en Colombia

A mediados de agosto, la divisa cotizaba en sus niveles más bajos del mes, rondando la franja de los $3.048 a $3.060 pesos. Sin embargo, en la última semana del mes la moneda inició una racha alcista que la llevó a superar nuevamente la barrera psicológica de los $3.200 pesos.

Proponen otra vez una tasa de más de 100.000 dólares para visas de trabajo H-1B en EE. UU.
RELACIONADO

Proponen otra vez una tasa de más de 100.000 dólares para visas de trabajo H-1B en EE. UU.

Esta aceleración estuvo impulsada por la incertidumbre en los mercados internacionales, tensiones geopolíticas que afectaron los precios del petróleo y la expectativa frente a los próximos pasos de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed). La Tasa Representativa del Mercado (TRM) tocó así un pico reciente de $3.213,97 el pasado 1 de septiembre.

Pese a este impulso inicial de septiembre, el dólar no logró sostener esa tendencia alcista y experimentó una corrección a la baja. La TRM oficial bajó a $3.184,00 pesos (con una caída de $29,97 respecto al día anterior), y en las operaciones interbancarias del día el tipo de cambio continuó cediendo terreno hasta ubicarse cerca de los $3.140 - $3.160 pesos.

Este comportamiento responde principalmente al alivio temporal en los mercados emergentes y a una mayor liquidez ofertada en la bolsa local, lo que mantiene al peso colombiano en una posición relativamente sólida en comparación con los valores registrados a principios de año.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cesantías

Eliminan el cobro de comisión por retiro de cesantías en los fondos de pensiones de Colombia

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 2 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Dólar

Dólar vuelve a caer en Colombia y se cotiza a la baja este 2 de septiembre: así abrió la divisa

Otras Noticias

ELN

Autoridades ofrecen recompensa de $1.000 millones de pesos por responsables de atentados en Cúcuta

Alias David y alias Nay, líderes del frente urbano de esta organización armada ilegal, son señalados de planificar y ejecutar las acciones violentas.

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella subió al Metro de Bogotá: su cabeza chocó con el pasamanos

El alcalde Carlos Fernando Galán acompañó al presidente de Colombia en su primer recorrido.

Liga BetPlay

Importante decisión de cara al regreso de América al Pascual Guerrero

Salud mental

Salud mental: Bogotá reunirá a expertos para hablar de prevención y bienestar

Artistas

Cantante venezolano murió en grave accidente de moto: esto se sabe