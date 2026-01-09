Transmilenio confirmó nuevo precio del pasaje para 2026: desde esta fecha regirá la medida

Este 9 de enero, la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, confirmó finalmente el nuevo precio que tendrá el pasaje de Transmilenio para el año 2026, tras el incremento del salario mínimo y el subsidio de transporte.

Subirá $350, ubicándose en $3.550 pesos. Además, informó que la medida comenzará a regir a partir del miércoles 14 de enero. Al ser un sistema integrado de transporte, el valor también aplicará para servicios zonales y Transmicable.

Razones para el aumento del pasaje de Transmilenio

De acuerdo por lo explicado por Ortiz, el nuevo precio del pasaje de Transmilenio corresponde al incremento del salario mínimo, fijado para este año en 23%. Señaló que estaba pensando un aumento de $250 pesos, siempre que el Gobierno Nacional no pasara de un 11%.

Además, presentó un comparativo con relación al incremento en otras ciudades del país, donde se evidenció que donde menos subió fue en Cali, con $300 pesos, mientras que en Bucaramanga subiría 600 pesos respecto al año anterior.

Por otro lado, Ortiz detalló que la mayoría de los trabajadores de Transmilenio ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, razón por la cual los costos operativos también se verán elevados.