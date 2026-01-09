¿Nuevo portal de Transmilenio en la Autopista Norte? Alcalde reveló dónde estaría ubicado

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental al proyecto de ampliación de la Autopista Norte de Bogotá, un proyecto clave para mejorar la movilidad en la ciudad y los municipios aledaños.

Por otro lado, el proyecto también llegaría con una nueva ampliación del servicio de Transmilenio por esta troncal, llegando hasta la calle 245, en límite con Chía. Esto fue revelado por Leonardo Donoso, alcalde de este municipio vecino, en diálogo con La FM de RCN Radio.

¿Cómo sería la ampliación de Transmilenio?

De acuerdo al mandatario municipal, la nueva Autopista Norte tendría seis carriles por sentido y uno de ellos exclusivo para Transmilenio, siendo una extensión que iría desde la calle 195 hasta el peaje de los Andes, ubicado en la 145.

Tener el conocimiento de que vamos a tener, además de Regiotram del Norte, la ampliación de Transmilenio para garantizar el mejoramiento del transporte masivo, creo que es una satisfacción.

¿Nuevo portal de Transmilenio?

Además de extender el servicio de Transmilenio, Donoso también explicó que también se daría la construcción de un nuevo portal en el sector de BIMA (calle 235), así como de un patio taller que complemente el sistema en este sector de la ciudad.

"Tenemos entendido que va a ser portal de Transmilenio. Se ampliarán unas estaciones y lo que nos han manifestado es que la última estación será en el sector de BIMA", comentó.