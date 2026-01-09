CANAL RCN
Colombia

¿Nuevo portal de Transmilenio en la Autopista Norte? Alcalde reveló dónde estaría ubicado

Con el proyecto de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá, se habla de la extensión del servicio de Transmilenio y la construcción de un nuevo portal.

Portal Norte Transmilenio
FOTO: Transmilenio

Noticias RCN

enero 09 de 2026
06:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental al proyecto de ampliación de la Autopista Norte de Bogotá, un proyecto clave para mejorar la movilidad en la ciudad y los municipios aledaños.

La nueva forma para pagar comparendos por colarse en Transmilenio: infractores evitarían multa
RELACIONADO

La nueva forma para pagar comparendos por colarse en Transmilenio: infractores evitarían multa

Por otro lado, el proyecto también llegaría con una nueva ampliación del servicio de Transmilenio por esta troncal, llegando hasta la calle 245, en límite con Chía. Esto fue revelado por Leonardo Donoso, alcalde de este municipio vecino, en diálogo con La FM de RCN Radio.

¿Cómo sería la ampliación de Transmilenio?

De acuerdo al mandatario municipal, la nueva Autopista Norte tendría seis carriles por sentido y uno de ellos exclusivo para Transmilenio, siendo una extensión que iría desde la calle 195 hasta el peaje de los Andes, ubicado en la 145.

Tener el conocimiento de que vamos a tener, además de Regiotram del Norte, la ampliación de Transmilenio para garantizar el mejoramiento del transporte masivo, creo que es una satisfacción.

¿Nuevo portal de Transmilenio?

Además de extender el servicio de Transmilenio, Donoso también explicó que también se daría la construcción de un nuevo portal en el sector de BIMA (calle 235), así como de un patio taller que complemente el sistema en este sector de la ciudad.

Recargas gratuitas para los pasajes de Transmilenio en Bogotá: ¿cómo adquirirlas?
RELACIONADO

Recargas gratuitas para los pasajes de Transmilenio en Bogotá: ¿cómo adquirirlas?

"Tenemos entendido que va a ser portal de Transmilenio. Se ampliarán unas estaciones y lo que nos han manifestado es que la última estación será en el sector de BIMA", comentó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Hombre que le propinó 55 puñaladas a su expareja también se llevó una caja fuerte con sus ahorros

Armando Benedetti

Exmagistrados estallan contra Benedetti y le exigen retractarse por graves ataques a las Altas Cortes

Salud mental

Cecilia Zuleta: redes, límites y la urgencia de cuidar la salud mental de niños y adolescentes

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 8 de enero de 2026

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 8 de enero de 2026. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

Venezuela

Se confirma la excarcelación de presos políticos de nacionalidad venezolana: se suman a los cinco españoles

Desde la Asamblea Nacional de Venezuela, anunciaron este jueves la liberación de personas detenidas durante el régimen de Nicolás Maduro de manera arbitraria.

Artistas

Yeferson Cossio volvió a hablar tras su nueva recaída por el problema en el corazón: esto dijo

Millonarios

Hubo una salida de ÚLTIMA HORA en Millonarios: ya es OFICIAL

EPS

Nueva EPS habilita formulario virtual para entregar medicamentos tras terminar contrato con Colsubsidio