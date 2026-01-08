CANAL RCN
Sube el precio del pasaje del MIO en Cali: ¿Desde cuándo será el aumento?

La Alcaldía de Cali publicó el decreto con el que oficializan que aumenta el precio del pasaje por pasajero en el MIO.

Metro MIO Cali
FOTO: @METROCALI

Noticias RCN

enero 08 de 2026
10:29 a. m.
Movilizarse en transporte público en Cali será más costoso en 2026, luego de que la Alcaldía publicara el decreto donde se fija el incremento en la tarifa para el servicio Masivo Integrado de Occidente (MIO).

De acuerdo a lo manifestado por el alcalde Alejandro Éder, la decisión de subir el precio responde al aumento del 23% del salario mínimo, así como en el subsidio de transporte.

Definimos un reajuste responsable, basado en criterios técnicos y sociales, que no sólo cuida el bolsillo de los caleños sino que les permite mejorar su capacidad de pago en el transporte público y garantiza que el MIO continúe operando con estabilidad y calidad.

¿Cuánto valdrá el pasaje del MIO en 2026?

El ajuste será de 300 pesos, por lo que cada pasajero deberá pagar $3.500 a partir del 10 de enero, en comparación a los $3.200 vigentes hasta el momento.

De acuerdo a lo expresado por la Alcaldía de Cali, el valor de incremento del pasaje no es superior al porcentaje que subió el salario o el subsidio. "Las personas que se benefician con el auxilio mensual de transporte, mejorarán su capacidad de pago y podrán adquirir 71 pasajes al mes, es decir, nueve más que en 2025".

Aumento de los pasajes en diferentes ciudades de Colombia

Este anuncio en Cali se suma a lo que diferentes ciudades han adoptado con el transporte público, tras el más reciente aumento del salario mínimo.

Así fue el aumento confirmado.

  • Bucaramanga: $300 ($3.000 en rutas cortas y $3.600 en rutas largas).
  • Ibagué: $400 (quedó en $3.400).
  • Manizales: $350 (bus básico $3.000, buseta $3.250, microbús $3.350, cable aéreo $3.250).

En ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla, está en discusión el aumento por pasaje que se podría implementar por ciudad, hablándose de una subida similar a otras ciudades (entre $300 y 400 pesos).

