Tres nuevos centros comerciales en Bogotá tendrán nuevo dueño

Tres centros comerciales de Bogotá incluidos en el portafolio Gran Plaza pasan a manos de Mallplaza. El cambio de propietario forma parte de la adquisición de ocho establecimientos que pertenecían al fondo inmobiliario Pactia en Colombia.

El cierre de la transacción se anunció el 1 de octubre, tras cumplir las condiciones acordadas en julio. Con esta compra, la compañía suma tres activos en la capital y extiende su operación a cinco ciudades adicionales del país.

La operación ya recibió autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio

La adquisición se concretó después de recibir el aval de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la aprobación de los directorios de ambas compañías. Además, también concluyó la revisión financiera y legal de los inmuebles involucrados.

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El valor del negocio, cercano a los $1,18 billones, corresponde a los ocho centros comerciales. Mientras tanto, los establecimientos adquiridos suman aproximadamente 180.000 metros cuadrados de área bruta arrendable, es decir, la superficie destinada al alquiler de locales y otros espacios.

Durante el año pasado, esos ocho centros registraron cerca de 57 millones de visitas y su ingreso operacional neto de los últimos doce meses rondó los $111.000 millones, según cifras de Mallplaza.

La compañía amplía su presencia en Bogotá

La incorporación de los tres establecimientos aumenta la presencia de Mallplaza en la capital, donde ya operaba Mallplaza NQS. La compra también eleva de cinco a trece el número de centros comerciales bajo su operación en Colombia.

Antes de esta adquisición, la empresa tenía presencia en Bogotá, Cali, Cartagena, Manizales y Barranquilla. Por lo tanto, su superficie arrendable en el país supera ahora los 460.000 metros cuadrados.

Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza, señaló que la compañía trabajará en la incorporación de su modelo a los establecimientos adquiridos. Sin embargo, por ahora, no se han anunciado las fechas exactas para los cambios de nombre, las adecuaciones o modificaciones en la oferta comercial.