Jóvenes denunciaron el robo de sus pertenencias dentro de una universidad en Medellín: ya se pronunciaron

Dos jóvenes denunciaron el hurto de varias pertenencias durante la noche del jueves 1 de octubre en una de las canchas de la Universidad EAFIT, en Medellín.

Según su relato, él, su hermano y varios compañeros llegaron al campus para jugar fútbol entre las 8:00 y las 9:00 de la noche. Mientras realizaban la actividad deportiva, dejaron sus tulas dentro de la cancha.

De acuerdo con la denuncia, durante ese periodo tres tulas fueron hurtadas. Entre los elementos que, según el ciudadano, estaban dentro de los bolsos había celulares, billeteras, cadenas de oro y unos tenis.

El denunciante también aseguró que cuentan con información que permitiría establecer que el presunto responsable salió del lugar alrededor de las 8:40 de la noche por la portería de Las Vegas.

¿Qué dijeron las víctimas del robo?

Tras lo ocurrido, el ciudadano cuestionó las condiciones de seguridad dentro del campus y pidió que el caso fuera difundido para alertar a otras personas.

Su principal preocupación, según expresó, no está únicamente relacionada con la pérdida de los objetos de valor, sino con la posibilidad de que quienes acuden a la universidad para realizar actividades deportivas no puedan hacerlo con tranquilidad.

La denuncia fue compartida en redes sociales y estuvo dirigida tanto a la Universidad EAFIT como a las autoridades de Medellín.

¿Qué respondió la universidad donde ocurrió el robo?

Ante la situación, la Universidad EAFIT aseguró que activó de inmediato su sistema y protocolo de seguridad y que su equipo acompañó a las personas afectadas.

La institución explicó que realizó una revisión de las cámaras de vigilancia con el objetivo de reconstruir lo ocurrido.

Según EAFIT, las imágenes permitieron establecer que una persona ajena a la comunidad universitaria intentó inicialmente ingresar al campus a través de las porterías.

Sin embargo, de acuerdo con la universidad, los controles de acceso impidieron su entrada debido a que no contaba con identificación.

¿Cómo habría ingresado al campus?

La versión entregada por EAFIT señala que, después de que los controles de acceso evitaran su ingreso por las porterías, la persona registrada en las cámaras habría vulnerado el cerramiento perimetral para entrar al campus.

Posteriormente, según la reconstrucción realizada por la institución a partir de las imágenes de seguridad, esta persona salió nuevamente por esa misma zona.

La universidad informó que la información recopilada fue entregada a las autoridades mediante una denuncia formal, con el propósito de que se adelanten las actuaciones correspondientes.