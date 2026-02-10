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¿Cuál es el estado de salud de la mujer que sobrevivió a una ejecución por inyección letal en EE. UU.?

La mujer de 50 años continúa en estado crítico luego de recibir dos dosis de pentobarbital que no lograron causarle la muerte.

Christa Pike
Foto: AFP

Valentina Bernal

octubre 02 de 2026
04:46 p. m.
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Christa Pike permanece inconsciente, intubada y conectada a un respirador artificial, dos días después del fallido intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee, Estados Unidos.

La información fue entregada por sus abogados, quienes presentaron una solicitud de emergencia ante un tribunal estatal para exigir que se conserven las pruebas relacionadas con el procedimiento realizado el miércoles 30 de septiembre.

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Según la defensa, el personal médico del hospital trabaja actualmente para mantener con vida a Pike y ayudar a eliminar de su organismo el pentobarbital, el medicamento utilizado durante el procedimiento.

¿Por qué no funcionó la inyección letal?

De acuerdo con el documento presentado por sus abogados, a Pike le fueron administradas dos dosis de pentobarbital, pero ninguna consiguió provocarle la muerte.

La defensa sostiene que el problema estuvo relacionado con el acceso intravenoso utilizado durante la ejecución.

Según su versión, las vías no habrían quedado correctamente colocadas y algunas de las venas de Pike se habrían reventado, lo que habría impedido que el medicamento ingresara adecuadamente a su organismo.

Los abogados aseguran además que el equipo encargado del procedimiento no se habría percatado de inmediato del problema.

Como consecuencia, Pike habría sufrido lesiones importantes en ambos brazos y permanece bajo atención médica en estado crítico.

¿Qué dicen los abogados de la mujer?

La defensa había advertido previamente sobre las dificultades relacionadas con el acceso intravenoso y, según sus abogados, estas preocupaciones habían sido planteadas ante las autoridades y los tribunales antes de la ejecución.

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Ahora buscan que el Departamento Correccional de Tennessee preserve las evidencias relacionadas con el procedimiento para determinar exactamente qué ocurrió durante el intento de ejecución.

La solicitud judicial representa, hasta ahora, uno de los relatos más detallados sobre las consecuencias médicas del procedimiento fallido.

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