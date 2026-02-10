¿Era necesario subirle a la gasolina? Exministro cuestionó al Gobierno por reversar el aumento

En un principio, el Gobierno nacional había anunciado que desde el 1 de octubre la gasolina iba a subir 46 pesos, reflejando una variación del 0.29 % con respecto a septiembre.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Hacienda, el alza de la gasolina se dio por el terremoto del 10 de agosto. Esto, teniendo en cuenta que el etanol es uno de sus principales compuestos y al ser producido en Valle del Cauca, uno de los departamentos más afectados por el sismo, se buscaba brindar un apoyo.

Presidente De la Espriella ordenó revertir el aumento

Sin embargo, el presidente Abelardo de la Espriella citó a la ministra María Nohemí Arboleda, de Energía, para revertir este aumento y buscar soluciones que no perjudiquen el bolsillo de los colombianos.

Al final, los ministerios de Minas y Hacienda informaron que el incremento de 46 pesos no se iba a dar y que el Gobierno se iba a hacer cargo del costo de 8.500 millones de pesos correspondiente al subsidio que es resultado de la diferencia con los precios internacionales.

¿Se compromete la estabilidad financiera del país?

Este revés causó múltiples reacciones y Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda y Minas, conversó en La FM sobre los efectos que traería no subirle a la gasolina.

“Muestra una profunda desorganización y descoordinación al interior del Gobierno, tratándose de un tema tan delicado como es el precio de los combustibles”, cuestionó el exministro acerca de la forma en la que manejó este tema.

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Acto seguido, aseguró que “si no se ajusta, así sea gradual o moderadamente, el precio de los combustibles, el déficit del Fondo de Estabilización va a subir desmesuradamente”. En consecuencia, la situación fiscal se pondría más grave.

“Esta medida de echar para atrás también está vinculada a la no remuneración de la mezcla de etanol en la gasolina. Entonces hay un elemento adicional de complejidad y califico esto como desafortunado, casi como una medida epiléptica y va a complicar”, sostuvo Restrepo.