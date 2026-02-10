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Así son las tiendas sin cajeros que ya llegaron a los conjuntos en Colombia: pisan fuerte en el comercio

Análisis sobre la expansión de los micromercados autónomos y tiendas sin cajeros en conjuntos residenciales de Colombia, un modelo importado de Brasil y Asia.

Noticias RCN

octubre 02 de 2026
04:44 p. m.
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El comercio de proximidad en Colombia experimenta una transformación radical con la llegada de los micromercados autónomos a los conjuntos y comunidades residenciales.

Inspirado en las tiendas de conveniencia de países como Corea del Sur, Japón y Brasil, este formato busca resolver las compras rápidas y cotidianas de los residentes sin necesidad de salir de casa ni recurrir a servicios de domicilio.

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¿Cómo funcionan las tiendas sin cajeros en Colombia?

La dinámica de estos establecimientos se basa en el autoservicio y la tecnología. El residente ingresa al espacio, selecciona los productos que necesita de una oferta concentrada en la canasta familiar —como huevos, bebidas, lácteos y abarrotes—, registra su compra de manera digital y efectúa el pago sin la presencia permanente de empleados o cajeros en el punto de venta.

Este modelo comenzó a ganar fuerza en Brasil y se introdujo en el mercado colombiano en 2022 a través del empresario Felipe Pabón Luna con la marca AlwaysMart. Actualmente, la operación global suma más de 2.000 puntos distribuidos entre Brasil, Estados Unidos y Colombia.

En territorio colombiano, la compañía cuenta con 62 micromercados ubicados en comunidades residenciales de Medellín, uno en Bogotá y uno en Cali, con una ambiciosa proyección de superar los 500 puntos para 2027.

Una alternativa para la propiedad horizontal

Además de beneficiar al consumidor final con soluciones inmediatas para compras de último momento, el modelo representa una oportunidad para la administración de propiedad horizontal al aprovechar espacios comunes o disponibles dentro de las comunidades.

La instalación y adecuación de la infraestructura corre por cuenta del operador, mientras que el consumo energético se mide de manera independiente.

Con esta expansión sostenida, los micromercados autónomos se consolidan como una de las apuestas más innovadoras del comercio minorista en Colombia, marcando el camino hacia una nueva era de consumo digital, cercano y automatizado.

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