🔴 EN VIVO | Selección Colombia vs. Paraguay en amistoso internacional: vea el partido aquí

Este viernes 2 de octubre, la Selección Colombia de mayores vuelve a tener acción con el amistoso internacional en Estados Unidos donde se enfrentará a la Selección de Paraguay, en el segundo juego de esta fecha FIFA tras el empate ante México del pasado fin de semana.

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El equipo de Néstor Lorenzo se encuentra en una nueva era donde buscarán sumar nuevos talentos jóvenes al combinado nacional de cara a lo que será la Copa América de 2028 y el proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

¿Dónde ver el partido entre Colombia y Paraguay?

La trasmisión de este amistoso de la Selección Colombia lo podrá disfrutar a través de la señal de Fútbol RCN. Estará completamente gratis en la señal abierta del Canal RCN, así como en el perfil YouTube, la aplicación y la página web del Canal RCN.

Además, en caso de que no pueda ver el partido, podrá disfrutar de la señal de radio de La FM y Alerta, tanto en el dial de ambas emisoras, como en sus plataformas digitales.

¿Cuál es el próximo partido de la Selección Colombia?

El tercer partido de la Selección Colombia y el último en esta fecha FIFA será enfrentándose a Perú, en un juego programado para el próximo martes 6 de octubre a las 6:45 de la tarde, hora colombiana.

Este juego también lo podrá disfrutar a través de la señal del Canal RCN y Fútbol RCN.