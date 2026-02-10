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🔴 EN VIVO | Selección Colombia vs. Paraguay en amistoso internacional: vea el partido aquí

La Selección Colombia tiene su segunda salida tras el Mundial de 2026 en la nueva era al mando de Néstor Lorenzo.

Ángel Ballén

octubre 02 de 2026
05:00 p. m.
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Este viernes 2 de octubre, la Selección Colombia de mayores vuelve a tener acción con el amistoso internacional en Estados Unidos donde se enfrentará a la Selección de Paraguay, en el segundo juego de esta fecha FIFA tras el empate ante México del pasado fin de semana.

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¿Dónde ver el partido entre Colombia y Paraguay?

La trasmisión de este amistoso de la Selección Colombia lo podrá disfrutar a través de la señal de Fútbol RCN. Estará completamente gratis en la señal abierta del Canal RCN, así como en el perfil YouTube, la aplicación y la página web del Canal RCN.

Además, en caso de que no pueda ver el partido, podrá disfrutar de la señal de radio de La FM y Alerta, tanto en el dial de ambas emisoras, como en sus plataformas digitales.

¿Cuál es el próximo partido de la Selección Colombia?

El tercer partido de la Selección Colombia y el último en esta fecha FIFA será enfrentándose a Perú, en un juego programado para el próximo martes 6 de octubre a las 6:45 de la tarde, hora colombiana.

Este juego también lo podrá disfrutar a través de la señal del Canal RCN y Fútbol RCN.

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